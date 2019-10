Pensioni Q100 | Renzi attacca il Governo | ' Uno spot che costa 20 miliardi di euro'

Pensioni anticipate e LdB 2020 - la Cgil oltre Q100 : 'Flessibilità per tutti da 62 anni' : Dai sindacati arriva una nuova richiesta di flessibilizzazione nell'accesso alla pensione dopo la produzione di stime aggiornate in merito ai risparmi accumulati con il decreto numero 4 del 2019. Secondo quanto indicato dall'ufficio tecnico della Cgil, le elaborazioni riguardanti i risparmi derivanti dalle Pensioni anticipate tramite Quota 100 e dalle altre misure di prepensionamento potrebbero arrivare a contare circa 7 miliardi di euro. Si ...

Pensioni anticipate - Damiano : 'Toccare Q100 è un tradimento del patto con i cittadini' : Nello sviluppo della discussione politica sulla quota 100 il Partito Democratico torna a prendere una posizione netta in merito al meccanismo di flessibilità che consente l'accesso all'Inps a partire dai 62 anni di età e con almeno 38 anni di versamenti. A spiegare perché è fondamentale proseguire la sperimentazione è stato il dirigente Dem Cesare Damiano, secondo il quale è necessario portare avanti il patto preso nei confronti dei pensionandi. ...

Pensioni e LdB2020 - Conte contro l'abolizione della Q100 : 'È un pilastro' : Sembrano destinate a permanere le distanze interne alle diverse voci della maggioranza rispetto alla vicenda delle Pensioni anticipate tramite quota 100. Una misura sulla quale il governo giallo-rosso si è espresso confermando la sperimentazione fino alla sua scadenza naturale. Nonostante ciò, il pressing di Italia Viva per un cambio di rotta sembra destinato a proseguire, tanto che si preannuncia una dura battaglia in Parlamento durante la ...

Pensioni anticipate - su Q100 Renzi prepara emendamento : 'Va eliminata' : Non accenna a placarsi il dibattito politico attorno a Quota 100. La misura opzionale previdenziale che consente di raggiungere la pensione in maniera anticipata rispetto ai paletti disposti dalla Fornero continua ad essere nei pensieri negativi di Matteo Renzi. L'orientamento del governo, come è ormai noto, è quello di farla andare ad esaurimento alla fine del 2021, magari con delle piccole modifiche tecniche. Di diverso tenore è, invece, ...

Pensioni - Q100 - Renzi contro la misura : 'Mettere 20 miliardi in 3 anni è un errore' : "Quota 100 è un tema complesso, per me mettere 20 miliardi di euro in tre anni per 120 mila persone è un errore, quindi presenteremo un emendamento": ad affermarlo il senatore di Italia Viva Matteo Renzi dimostrandosi ancora una volta contrario al sistema del pensionamento anticipato introdotto nel decretone dello scorso gennaio. L'idea di Iv, infatti, consisteva nell'eliminazione totale della misura visto che, a parer loro, crea iniquità e non ...

Pensioni - Elsa Fornero : 'Con Q100 si è alzato lo scalpo - ci rimetteranno i giovani' : Quota 100 andrà ad esaurimento. È una delle poche certezze che, al momento, si sanno rispetto alle strategie economiche future del nuovo governo sostenuto da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. La misura opzionale e previdenziale, dunque, andrà a scadenza alla fine del 2021. Tuttavia, nell'ambito di un'intervista rilasciata ad 'Italia Oggi' l'ex ministro Elsa Fornero ha minimizzato sulla reale funzione di una misura per la pensione ...

Pensioni - in LdB2020 confermate Q100 e mini rivalutazioni fino a 2mila euro : Si è concluso l'acceso confronto interno alla maggioranza rispetto all'impostazione della legge di bilancio 2020 e ai diversi veti incrociati che negli scorsi giorni si sono moltiplicati in merito alla riforma del comparto previdenziale. Sotto stretta osservazione c'erano numerose tematiche, a partire dalla flessibilità in uscita dal lavoro per proseguire con le rivalutazioni Istat degli assegni di coloro che hanno già ottenuto da tempo ...

Pensioni flessibili e Manovra 2020 : Conte conferma - 'la Q100 resta' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 16 ottobre 2019 vedono arrivare importanti conferme da parte del Premier Giuseppe Conte in merito alla quota 100 e all'intervento che il governo intende portare avanti nel comparto previdenziale. Ma tra le prese di posizione registrate nelle ultime ore emergono spunti interessanti anche da parte dei tecnici e dei sindacati. Il Premier Conte conferma le uscite flessibili tramite Quota 100 Nel 2020 le nuove ...

Pensioni - Conte rassicura su Q100 : 'Stiamo lavorando sui dettagli' : "La maggioranza è compatta, abbiamo constatato un ottimo clima di lavoro, non c'è assolutamente alcun conflitto", lo ha affermato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo gli ultimi scontri sulle sorti del meccanismo di Quota 100 fortemente voluto dalla Lega. Stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Ansa, infatti, il sistema del pensionamento anticipato rimarrà fino al termine della sperimentazione: "Nessuna barricata", ha spiegato ...

Pensioni : Q100 - Di Maio contrario a ogni modifica della misura : La Quota 100 rimarrà in vigore solo per qualche anno, ovvero fino al termine della sperimentazione previsto per il 31 dicembre 2021: oltre tale data, però, come deciso dal governo giallo-rosso, la misura non dovrebbe essere più prorogata. Intanto proseguono i lavori sulla nuova Legge di Bilancio che potrebbe portare ad importanti modifiche sul meccanismo delle quote durante gli ultimi anni della misura. Nell'ultimo vertice riunitosi questa notte ...

Pensioni : allo studio modifica a Q100 - tre mesi in più per lasciare il lavoro : Nuova stretta per il meccanismo della Quota 100 fortemente sbandierato dalla Lega: la misura previdenziale che consente di anticipare l'uscita a partire dai 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi, infatti, è stata confermata fino al termine della sperimentazione ma potrebbe avere delle modifiche. Stando a quanto afferma il quotidiano "Il Corriere della Sera", infatti, il sistema delle quote potrebbe subire ...

Pensioni : i sindacati chiedono uscite più 'morbide' rispetto a Q100 e altri interventi : "C'è un cambiamento di clima: l'esecutivo cerca di fare con noi quanto è necessario, apprezziamo il metodo di confronto. Ma le nostre valutazioni saranno sul merito, vogliamo vedere cosa scrivono nel Def", lo ha riferito il segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo a margine del Forum di Assago tenutosi nei giorni scorsi. Le tre sigle confederali Cgil, Cisl e Uil, infatti, continuano il pressing all'esecutivo affinché venga data una ...

Pensioni : Q100 non va abolita - i sindacati avanzano nuove proposte : Il meccanismo della Quota 100 rimarrà in vigore per tutto il triennio di sperimentazione mentre alla data fissata per la scadenza non verrà rinnovata. È quanto confermato dall'esecutivo giallo-rosso ed in particolare dal ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri secondo il quale non si potranno fare passi indietro su una riforma già fatta e, di conseguenza, la misura sarà ad esaurimento. Allo stesso tempo, però, le tre sigle ...

Pensioni - Q100 a scadenza nel 2021 - Misiani annuncia : 'Abbiamo in mente modello diverso' : Arriva, da parte del Governo, un altro annuncio relativo a Quota 100 che conferma, una volta di più, che la misura opzionale e sperimentale voluta da Lega e Movimento 5 Stelle andrà a scadenza nel 2021. Lo ha ha ribadito al Senato il viceministro dell'Economia Antonio Misiani, durante la discussione relativa alla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. Nell'occasione, l'esponente dell'esecutivo giallorosso ha sottolineato la ...