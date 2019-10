Pensione contributiva per tutti a 63 anni | nuova proposta dell' ex Presidente Inps Boeri

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Torna a parlare di pensioni l'exTitoe lo fa con un articolo di analisi sul sistema previdenziale pubblicato sull'edizione odierna del quotidiano Repubblica. Una analisi approfondita soprattutto su quota 100, misura altamente negativa per, sia come costi per il sistema che per ciò che lascerà in eredità senza interventi di riforma. Peril governo Conte bis può e deve intervenire per sistemare ciò che quota 100 a combinato e propone la sua riforma, incentrata su una uscita opzionale a 63aperta a. Pericolo esodati per quota 100 Particolare l'apertura'articolo di. "Quota 100 è la patata avvelenata che il governo Conte bis ha lasciato al sistema previdenziale", questa l'apertura'ex. Critiche pesanti alla misura che costa troppo, si rivolge ad una piccola platea di beneficiari e che presenta ...

