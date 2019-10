Pd Ama | M5S romano calpesta dignità lavoratori aziende municipalizzate

Fonte : romadailynews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Roma – Arriva una nota di Flavio Vocaturo, il segretario del circolo Pd dell’Ama, in merito alla chiusura di Roma Metropolitane: Questa notte il M5S di Roma ha chiuso un’altra municipalizzata, quella di Roma Metropolitane. Il PD AMA esprime solidarietà a tutti idell’Azienda augurandosi che non ci si scorderà di loro a riflettori spenti dopo che hannoto la loro DIGNITA’. La preoccupazione va anche ad AMA e Farmacap dove evidentemente l’Assessore Lemmetti e la giunta Raggi hanno in programma la stessa procedura che hanno adottato per Roma Metropolitane. Venerdì saremo tutti sotto al Campidoglio per dare battaglia e chiedere rispetto al Campidoglio e cominceremo a costruire l’alternativa per fermare il populismo e l’incapacità di cui Roma soffre e rischia di finire. Alternativa che tra un anno e mezzo i Cittadini Romani, ie il mondo civile del ...

