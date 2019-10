Pagelle Juventus-Lokomotiv Mosca 2-1 | voti Champions League | Cuadrado imprendibile

Fonte : oasport

(Di martedì 22 ottobre 2019) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DIDALLE 21.00 (MARTEDI’ 22 OTTOBRE)(4-3-1-2) Szczesny 6 – Sul gol non può nulla, prima si oppone a Joao Mario alla grande ma Miranchuk lo trafigge.7.5 – Di nuovo schierato da terzino destro, inizia in maniera impeccabile sia in chiusura che in spinta. Nettamente il migliore dei suoi, è per lunghi tratti la. Un giocatore fondamentale. Bonucci 5.5 – Dopo un avvio eccellente nel quale sfiora anche il gol, si fa saltare troppo facilmente sullo 0-1. Da quel momento gestisce il match ma il neo rimane. de Ligt 6 – L’olandese non sbaglia nulla e conferisce grande fisico nel duello con Eder. Per il resto non deve fare granché. Alex Sandro 6 – Parte così così, quindi migliora nella ripresa e torna ai suoi livelli. Non incanta, ma da il ...

