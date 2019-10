Padre vende le figlie per farle sposare Le ragazze ritrattano tutto

"Dovete sposare i vostri cugini". Padre vende le figlie e le segrega perché frequentavano altri uomini : Un uomo, bosniaco di etnia rom, è stato arrestato dalla polizia di Pisa in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere perché avrebbe picchiato, maltrattato e segrega to le due figlie fidanzate con uomini diversi dai cugini da lui prescelti e a cui le aveva già vendute in cambio di denaro. Per il reato di induzione al matrimonio, introdotto dal cosiddetto Codice Rosso, si tratta - è stato spiegato ...

20enne vende il figlio su un sito d’annunci a 300 euro - ha frequentato due uomini non sa chi è il Padre del bimbo : Una donna è rimasta incinta a 17 anni. In quel periodo la ragazza aveva contemporaneamente la storia con due uomini ma non ha mai saputo quale dei due è il padre legittimo del bambino. Nel momento in cui ai due uomini ha detto di essere incinta nessuno dei due si è assunto la responsabilità di fare da padre al bambino. Così dopo 3 anni la donna ha deciso di mettere in vendita il figlio sul sito di annunci Gumtree per 300 dollari, ...