Padova | prete condivide foto hot nelle chat dei genitori dei cresimandi | la Diocesi lo

Padova - prete invia foto hard in una chat di cresimandi : scandalo nella curia : Un sacerdote di 73 anni ha iniviato delle immagini " hard " con tanto di santini sullo sfondo in una chat di Whatsapp che lui stesso aveva creato insieme a due catechiste con i genitori di circa una ventina di bambini che si preparano a ricevere la Cresima. La curia ha quindi deciso di allontanare il prete , chiedendo agli indignati genitori dei bambini la massima riservatezza. La notizia dello scandalo , tuttavia, si è presto diffusa nella comunità ...

Padova - prete invita chierichetto 15enne a pranzo e abusa di lui : condannato a 2 anni : Sconto di pena in Appello per l'ex parroco di Monselice, in provincia di Padova, accusato di violenza sessuale su minore dopo aver molestato e palpeggiato un chierichetto minorenne della parrocchia da cui poi è stato allontanato. L'uomo incastrato dalle intercettazioni in cui il prete esprimeva la propria vergogna per quanto commesso.Continua a leggere