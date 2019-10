Ora solare | il pediatra | “Per i bimbi è una fonte di stress e chili di troppo”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019) L’orache entrerà in vigore la notte fra il 26 e il 27 ottobre, “resterà fino alla notte fra il 29 e il 30 marzo, per un totale di 155 giorni. E comporterà una serie di problemi, soprattutto per i più piccoli:, e disturbi del sonno legati alle nuove abitudini. Ma anche maggior rischio di accumularedi troppo”. A prevederlo è ilItalo Farnetani, docente della Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta, da sempre contrario al cambio dell’ora. Il problema è collegato al fatto che, con l’ora, farà buio prima. “Si può stimare che nell’arco dei cinque mesi di ora, tra malattia e maltempo, impegni di genitori, nonni, o baby-sitter, i bambini non saranno portati all’aria aperta per un totale di 30 giorni, ma per altri 125 giorni avrebbero potuto usufruire di un’ora al ...

