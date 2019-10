Optima al TEDx Napoli 2019 sul tema Behind | conosciamo meglio Antonio Bosso e Maria

Optima al TEDx Napoli 2019 sul tema Behind : conosciamo meglio Alun Be e Annie Worburton dell’edizione 2018 : Con Optima al TEDx Napoli 2019 si rinnova l'appuntamento con gli speaker di TED, che quest'anno ci aspettano al Teatro Trianon Viviani il 26 ottobre per parlarci del Behind. Come nella precedente edizione, Optima e Optimagazine saranno presenti in qualità di partner e media partner. Behind è quanto si nasconde dietro un progetto nel quale scorrono le idee e le persone, un mondo sotterraneo che lavora per costruire la realtà che tutti ...

Optima al TEDx Napoli 2019 sul tema Behind : conosciamo meglio Aldo Ianni - speaker dell’edizione 2018 : Con Optima al TEDx Napoli 2019 si rinnova l'appuntamento con l'esperienza raccontata da quanti vivono il mondo TED, che quest'anno si concentrerà sull'argomento Behind presso il Teatro Trianon Viviani il 26 ottobre. Dopo il successo dell'edizione 2018, Optima e Optimagazine saranno nuovamente presenti rispettivamente come partner e media partner. Behind è quanto si nasconde nel retroscena di un progetto nel quale nascono le idee, dal punto ...

Optima al TEDx Napoli 2019 sul tema Behind : conosciamo meglio Sergio Spaccavento - speaker dell’edizione 2018 : Con Optima al TEDx Napoli 2019 come partner ritorna l'appuntamento con l'esperienza degli speaker, quest'anno al Teatro Trianon Viviani. Dopo il successo dell'edizione 2018 presso l'auditorium dell'Hotel Royal Continental, quest'anno l'evento sarà concentrato sul tema Behind. Behind è quanto si nasconde nel retroscena di un progetto, con racconti sul backstage di quanto non siamo in grado di vedere da una superficie. Gli speaker, infatti, ...