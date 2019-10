Fonte : repubblica

(Di martedì 22 ottobre 2019) Il fotografo dovrà pagare 4mila euro di contravvenzione per le dichiarazioni fatte durante la trasmissione La Zanzara. "Ecco il prezzo per la libertà di opinione, perché in Italia non siamo ancora un paese laico"

fabio399 : RT @repubblica: Oliviero Toscani: 'Io condannato per vilipendio alla religione e paragonato ad un imam fondamentalista. Ricorrerò alla Cons… - Valeriacredeche : RT @Libero_official: Condannato per blasfemia e paragonato dal giudice a un estremista islamico: Oliviero Toscani stangato in tribunale htt… - FFarina1984 : RT @Libero_official: Condannato per blasfemia e paragonato dal giudice a un estremista islamico: Oliviero Toscani stangato in tribunale htt… -