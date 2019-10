Offese il carabiniere Cerciello | professoressa radiata dall' ordine dei giornalisti

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 22 ottobre 2019) Raffaello Binelli L’deidel Piemonte cancella’elenco dei pubblicisti ladi Novara Eliana Frontini, che nel luglio scorsogravemente il vicebrigadiere, rimasto ucciso a Roma Finì su tuti i giornali per un post scioccante, pubblicato su Facebook, in cui prendeva di mira il vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega. Le parole di Eliana Frontini, docente di una scuola superiore, destarono scalpore: "Uno in meno e chiaramente con uno sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza". Ora si apprende che la Frontini è statadei(era pubblicista). Lo ha deciso il Consiglio di disciplina dell’deidel Piemonte. Iscritta nell’elenco deipubblicisti dal 1996 Frontini collaborava con alcune testate del Novarese occupandosi di arte. All'inizio la Frontini ...