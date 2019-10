Negli ultimi due mesi in Zimbabwe almeno 55 elefanti sono morti a causa della siccità

Il periodo più felice degli italiani Negli ultimi 200 anni? Lo svela una ricerca : Quando l'Italia ha sperimentato il suo periodo di felicità massima? Parametri come soddisfazione, beatitudine, sviluppo umano, qualità della vita, libertà di essere e di fare, auto-realizzazione, utilità e piacere si possono misurare? Qualcuno ci prova. Esiste il ‘World Happiness Report’ che aggiorna sempre cifre e numeri sulla felicità nel mondo stilando classifiche periodiche (Quest'anno la ...

La compagna di Giuni Russo : "Rettore non l'ha più vista né sentita Negli ultimi anni" : Maria Antonietta Sisini, produttrice, principale collaboratrice e compagna di vita di Giuni per 36 anni, replica alle...

MotoGP - Mondiale 2019 : Johann Zarco con la LCR Honda Negli ultimi 3 GP. Un “test” per poi prendere il posto di Lorenzo? : Ha animato il paddock la notizia dell’arrivo nel Team LCR Honda di Johann Zarco. Il francese, appiedato dalla KTM, è in cerca di una sistemazione nel prossimo futuro e, visto l’infortunio del giapponese Takaaki Nakagami, avrà la sua chance nelle ultime tre apparizioni del Mondiale 2019 di MotoGP sulla moto nipponica. Una storia che però potrebbe non essere solo frutto della necessità ma anche un progetto a lunga scadenza. Non è un ...

Clima : Negli ultimi 5 anni i ghiacciai svizzeri hanno perso il 10% del loro volume : I livelli record di scioglimento dei ghiacciai sono stati registrati dalla Cryospheric Commission dell’Accademia delle scienze svizzera, sulla base di una serie di misurazioni riguardanti 20 aree: è emerso che negli ultimi 5 anni i ghiacciai svizzeri hanno perso il 10% del loro volume, un tasso di scioglimento senza precedenti in oltre un secolo di osservazioni. In alcune zone la copertura nevosa dei ghiacciai è stata fino a giugno dalle ...

Ecco quanto siamo stati felici Negli ultimi 200 anni : (foto: Getty Images) Libri e giornali del passato possono dirci quanto il mondo era felice. L’intuizione è di un gruppo di ricercatori delle università di Warwick, Glasgow e dell’Alan Turing Institute di Londra che, attingendo a principi della psicologia e applicando tecniche come la sentiment analysis ai testi, hanno sviluppato un indice che ha permesso di risalire ai livelli di felicità della popolazione di oltre 200 anni fa. Lo ...

Export : Assindustria Venetocentro - + 30% Negli ultimi dieci anni : Padova, 14 ott. (AdnKronos) – La flessione degli scambi mondiali, l’escalation dei dazi e la Germania in panne condizionano il debole inizio 2019 sui mercati esteri (dopo il tonico +4,6% nel 2018). Ma l’Export è il petrolio del tessuto imprenditoriale di Padova e Treviso, capace di puntellare fatturati e ordinativi e di fare selezione competitiva. Se il ritorno sopra i livelli pre-crisi data 2013, nella prospettiva lunga ...

Export : Assindustria Venetocentro - + 30% Negli ultimi dieci anni (3) : (AdnKronos) – Avanti adagio, ma con brio. Nella mappatura delle geografie a più alto potenziale per esportazioni e investimenti di Padova e Treviso, la Cina scala posizioni: dal 16° all’11° posto in dieci anni (2008-2018) tra i mercati di sbocco. Il valore complessivo delle merci esportate è aumentato dai 296 milioni di euro nel 2008 ai 537 milioni nel 2018. Un balzo del 81,4% (Treviso +73,1%, da 201 a 348 milioni; Padova ...

I negoziati su Brexit non hanno portato ancora ad alcun accordo - nonostante piccoli passi avanti Negli ultimi giorni : Alla fine della scorsa settimana, dopo un proficuo incontro tra il primo ministro britannico Boris Johnson e il primo ministro irlandese Leo Varadkar, sembrava che i negoziati su Brexit si potessero sbloccare: tra le altre cose, il capo negoziatore dell’Unione

Un video ci mostra com’è cambiata la diffusione dei sistemi operativi Negli ultimi vent’anni : Un breve video di tre minuti ci mostra com'è cambiata la diffusione dei sistemi operativi per dispositivi mobili negli ultimi vent'anni, dal 1999 al 2019. L'articolo Un video ci mostra com’è cambiata la diffusione dei sistemi operativi negli ultimi vent’anni proviene da TuttoAndroid.

LIVE Irlanda-Italia 0-0 - Qualificazioni Europei Under 21 in DIRETTA : si entra Negli ultimi dieci minuti. Latitano le occasioni da gol : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84′ O’Connor non riesce a tenere in campo una palla sull’out di destra. Pellegrini fa ricominciare la manovra azzurra. 83′ L’Italia spreca un contropiede 4 vs 2. Frattesi suggerisce male sul corridoio interno per Tonali e Cutrone. Palla dell’Irlanda: le squadre si allungano. 82′ CARNESECCHI A MANI APERTE LA METTE IN CORNER! Bravo il portiere azzurro a ...