NBA – Sacramento Kings | Buddy Hield firma un ricco rinnovo | cifre e dettagli del contratto

Mercato NBA – Sacramento Kings - pronto quadriennale da 51 milioni per Bogdan Bogdanovic : ma il giocatore prende tempo : I Sacramento Kings sarebbero pronti ad offrire un quadriennale da 51.4 milioni di dollari a Bogdan Bogndanovic per trattenerlo: ma il cestista sembra propenso a testare la free agency I Sacramento Kings vogliono trattenere Bogdan Bogdanovic. Il cestista serbo, messosi in luce ai Mondiali cinesi come trascinatore della propria nazioanle, ha il contratto in scadenza in estate e su di lui ci sarebbe l’interesse di molte franchigie. I ...