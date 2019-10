Napoli | Milik contro il Salisburgo? Caso Ghoulam e altro su Radio Marte

CorSport : Salisburgo-Napoli - ballottaggio Zielinski-Fabian. Testa a testa Lozano-Milik : Undicesima partita per Carlo Ancelotti e undicesima formazione schierata in campo. Il Corriere dello Sport parla di un Napoli “trasformista e camaleonte” e di Ancelotti “alfiere del turover”. Questa volta, però, le sue scelte saranno condizionate da una serie di situazioni contingenti che hanno creato un po’ di ansia. Domani, a Salisburgo, sarà emergenza in difesa. Fuori per infortunio Maksimovic, Mario Rui e Ghoulam. A destra ci sarà Malcuit, ...

Sky - Marchetti : “Per Mertens la priorità è il Napoli non la Cina. Adesso è il momento di rinnovare Milik…” : Marchetti su Milik e Mertens Il giornalista Luca Marchetti di Sky Sport è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live per parlare di Mertens e Milik. Ecco quanto ha detto: “Si è sbloccato Milik e farlo giocare contro il Salisburgo sarebbe giusto, ma credo che le scelte fatte contro il Verona siano state proprio in ottica Champions e quindi immagino che martedì il polacco non sia in attacco. Per Mertens il Napoli resta la ...

Le probabili formazioni di Salisburgo-Napoli : Milik insieme a Mertens e Insigne : Il Napoli di Ancelotti affronterà nella terza giornata della fase a gironi di Champions League 2019/2020 il Salisburgo allo Salzburg Stadion: la partita si giocherà alle ore 21:00 di mercoledì 23 ottobre e sarà trasmessa in diretta televisiva solo sui canali di Sky Sport. Il Napoli è al primo posto in classifica nel girone E di Champions League. Se gli azzurri facessero risultato pieno in Austria e contemporaneamente il Liverpool battesse il ...

Calciomercato Napoli - il rinnovo di Milik è più vicino : i dettagli : Calciomercato Napoli, il rinnovo di Milik è più vicino: i dettagli L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta la notizia riguardante il rinnovo di Arek Milik. Secondo il quotidiano, la doppietta in casa contro il Verona avrebbe sbloccato la situazione tra Napoli e il suo attaccante. Sembrano esserci tutti gli accordi tra le due parti, si attendono solo le firme sul rinnovo. Il 99 azzurro rinnoverà fino al 2024, Giuntoli è pronto ...

Tuttosport : Milik sarà titolare per Salisburgo-Napoli. Scalpitano Mertens e Insigne : Archiviata la vittoria contro il Verona, il prossimo step che attende il Napoli è la doppia sfida Champions con il Salirburgo. Mercoledì gli azzurri di Ancelotti saranno impegnati in Austria per la prima gara che sarà fondamentale per il passaggi del girone. È chiaro che il mister dovrà valutare la condizione di tutti i suoi giocatori e anche gli impegni di campionato per decidere chi schierare, ma secondo Tuttosport Milik, con la doppietta di ...

Repubblica : Salisburgo-Napoli - ballottaggio Milik-Lozano in attacco : Dopo la doppietta contro il Verona Milik ha già messo nel mirino la trasferta di mercoledì con il Salisburgo, scrive Repubblica Napoli. L’anno scorso fu suo il gol che consegnò al Napoli la qualificazione ai quarti di Europa League, alla Red Bull Arena, ora l’attaccante polacco vuole ripetersi in Champions. L’ha detto nel post partita di Napoli-Verona: “Non ho segnato in Champions nella scorsa edizione e stavolta vorrei ...

CorSport : Milik-Napoli - pronto il rinnovo fino al 2024. Mancano solo le firme : Contro il Verona Arkadius Milik si è finalmente sbloccato anche in campionato. Il polacco è stato autore di una splendida doppietta che ha fruttato al Napoli i tre punti e una rinnovata dose di fiducia dopo un periodo non esattamente positivo. Il Corriere dello Sport scrive oggi che Milik avrebbe raggiunto formalmente l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2024. Mancano solo le firme, ma la maggior parte del lavoro è stato portato ...

Gazzetta : Salisburgo-Napoli - Mertens favorito - ma sarà difficile rinunciare a Milik : Ancelotti gli aveva dato fiducia, anzi aveva confermato in più di un’occasione che il centravanti del Napoli era lui e non si poteva mettere in discussione, e Milik ha ripagato la fiducia del suo allenatore. Bisognava aver pazienza per ritrovare i gol del polacco che a Genk ne aveva sbagliati decisamente troppi, ma la doppietta contro il Verona dà decisamente ragione ad Ancelotti, sottolinea la Gazzetta dello Sport. Milik, dopo ...

Milik o Ibrahimovic? Gazzetta : “Ibra resta pure a Hollywood - qui sto io” - il Napoli riparte… : Gazzetta su Milik e il Napoli L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha dedicato un lungo editoriale al campionato di Serie A, in cui ha dedicato uno spazio al Napoli visto ieri contro il Verona. Ecco quanto si legge: Il Napoli è ripartito, da doppietta di Milik : «Ibra, resta pure a Hollywood, qui basto io». “Il polacco ha segnato il secondo gol con un’acrobazia da arti marziali. Roba da Zlatan, appunto, ...

Cecchi : ”Grande novità nel Napoli che ha un grande centravanti - Milik” : Stefano Cecchi è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per rispondere alle domande degli ascoltatori in “Microfono Aperto” per parlare -tra l’altro- del Napoli e di Milik. Queste le parole del giornalista: SUL CASO DE LIGT: “Il problema è che il regolamento e le circolari hanno due codicilli: uno dà ragione a chi dice che è rigore, l’altro a chi dice che non lo è. De Ligt fa una giocata, ma arriva sulla ...

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Sassuolo-Inter 3-4 - doppietta Lukaku. Napoli-Verona 2-0 super Milik. Juve-Bologna 2-1 - decide Pjanic : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Sassuolo-Inter 3-4, ...

Si sblocca Milik - il Napoli batte il Verona 2-0 : Dopo il pareggio senza reti contro il Torino, il Napoli torna alla vittoria e lo fa con il 2-0 inflitto al Verona. Al San Paolo decide Milik

Video/ Napoli Verona - 2-0 - : gol e highlights - doppio Milik al San Paolo! : Video Napoli Verona, 2-0,: gol e highlights, doppio Milik al San Paolo per firmare il successo partenopeo nella ottava giornata di Serie A.