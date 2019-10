Motorola One Hyper potrebbe essere il primo del brand con fotocamera a scomparsa

Motorola Razr - prezzo e uscita smartphone pieghevole : Dopo l'arrivo del Samsung Galaxy Fold e di Huawei Mate X, anche Motorola sembra pronta ad annunciare il suo smartphone pieghevole. Si dovrebbe chiamare Motorola Razr e sarà presentato nel corso di un evento in programma a Los Angeles il prossimo 13 novembre. Una novità che sancirebbe l'ingresso del brand controllato da Lenovo nel nuovo mondo dei display flessibili – dove l'azienda ha già investito per il ...

Smartphone pieghevole Motorola RAZR dal 13 novembre - scacco matto a Huawei e Samsung? : Tra i due litiganti il terzo gode. Il celebre proverbio potrebbe fare al caso dello Smartphone pieghevole Motorola RAZR in opposizione ai device della stessa categoria già sul campo tra alterne vicende, ossia il Huawei Mate X e il Samsung Galaxy Fold. Il nuovo arrivato potrebbe cambiare le carte in tavola e di fatto rompere un duopolio. Lo specifico annuncio per un nuovo evento del brand è stato dato dall'azienda statunitense nelle scorse ...

Ecco come sarà il prossimo budget phone di Motorola - il Moto E6 Play : Trapelano le informazioni generali sul nuovo Motorola Moto E6 Play che sarà ufficializzato il prossimo 24 ottobre L'articolo Ecco come sarà il prossimo budget phone di Motorola, il Moto E6 Play proviene da TuttoAndroid.

Recensione Motorola One Action : action cam e Android One : Recensione Motorola One action – Dopo avervi proposto la Recensione di Motorola One Vision, torniamo a parlarvi dei recenti smartphone medio gamma Motorola con a bordo Android One. Motorola One action è il fratello (gemello) di One Vision, non è stata infatti casuale la nostra proposta di video Recensione dove abbiamo analizzato action e Vision assieme. Le […] L'articolo Recensione Motorola One action: action cam e Android One ...

Recensione Motorola One Vision : un Android One in 21 : 9 da non sottovalutare : Recensione Motorola One Vision, Android One con processore Samsung da meno di 300 Euro adatto a tutti L'articolo Recensione Motorola One Vision: un Android One in 21:9 da non sottovalutare proviene da TuttoAndroid.

Motorola punta alla fascia medio-bassa con Motorola One Macro - ora ufficiali : Motorola One Macro presenta un display da 6,2 pollici con risoluzione HD+, MediaTek Helio P70, 4 GB di RAM. L'articolo Motorola punta alla fascia medio-bassa con Motorola One Macro, ora ufficiali proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7T Pro (anche in McLaren Edition) - Motorola One Macro e Realme X2 Pro saranno presentati nei prossimi 7 giorni : Nel giro dei prossimi sette giorni saranno presentati OnePlus 7T Pro (anche in versione McLaren Edition), Motorola One Macro e Realme X2 Pro L'articolo OnePlus 7T Pro (anche in McLaren Edition), Motorola One Macro e Realme X2 Pro saranno presentati nei prossimi 7 giorni proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo Motorola One con display edge-to-edge non ha più segreti : Il Motorola One è il nuovo smartphone Android con display edge-to-edge e fotocamera frontale motorizzata L'articolo Il nuovo Motorola One con display edge-to-edge non ha più segreti proviene da TuttoAndroid.

Svelato il primo smartphone Motorola con fotocamera frontale a scomparsa : Sono apparse in Rete le prime immagini di un inedito smartphone Motorola che si caratterizza per la presenza di una fotocamera frontale a scomparsa L'articolo Svelato il primo smartphone Motorola con fotocamera frontale a scomparsa proviene da TuttoAndroid.

Motorola One Macro svelato completamente - prezzo compreso - da questo leak : Motorola, fresca fresca di presentazione del suo nuovo Motorola One Zoom durante le giornate convulse di IFA 2019, torna a far parlare di sé con il nuovo Motorola One Macro, smartphone di cui vi avevamo già dato informazioni qualche mese fa a seguito di una serie di leak provenienti dal sempre prolifico Evan Blass. Quest’oggi, però, abbiamo finalmente modo di vedere le sue fattezze reali così come la scheda tecnica che accompagna questo ...

Lenovo ha in mente uno smartphone pieghevole in due punti - sarà Motorola RAZR 2020? : Nuove immagini di brevetto depositate da Lenovo e ricreate da LetsGoDigital mostrano un concept diverso rispetto a quanto abbiamo visto finora: un dispositivo pieghevole in grado di piegarsi in due diversi punti attorno all'asse orizzontale, non solo nel mezzo. L'articolo Lenovo ha in mente uno smartphone pieghevole in due punti, sarà Motorola RAZR 2020? proviene da TuttoAndroid.

OPPO A5 2020 è la fotocopia di A9 2020 - ma c’è in arrivo anche Motorola One Macro : Il misterioso Motorola One Macro appare su Geekbench con a bordo Helio P60, mentre OPPO si prepara a lanciare A5 2020, che differisce davvero di poco dal fratello maggiore OPPO A9 2020. L'articolo OPPO A5 2020 è la fotocopia di A9 2020, ma c’è in arrivo anche Motorola One Macro proviene da TuttoAndroid.

Motorola One Zoom : uno smartphone con schermo OLED e 5 fotocamere a 399 euro : Da Motorola uno smartphone di fascia media dotato di quadrupla fotocamera posteriore e assistente vocale Alexa