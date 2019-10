MotoGp | Rins bacchetta la Suzuki | “bisogna migliorare in qualifica Il mio obiettivo?

Alex Rins MotoGp - GP Giappone 2019 : “Cercheremo di goderci questa gara di casa per la Suzuki - la pista di Motegi mi piace molto” : La stagione 2019 della MotoGP rimarrà a tutti gli effetti quella del definitivo salto di qualità per lo spagnolo della Suzuki Alex Rins. Nonostante qualche piccolo passaggio a vuoto soprattutto in questa ultima fase, il ventitreenne centauro ha saputo combattere in maniera eccellente contro avversari dai mezzi più quotati e si trova ancora al terzo posto in classifica quando ci si sta inoltrando nel GP del Giappone. Il quinto posto a Buriram ha ...

MotoGp - Rins mette in guardia Dovizioso : “la mia intenzione è quella di finire secondo nel Mondiale” : Il pilota spagnolo ha rivelato di voler chiudere al secondo posto nella classifica mondiale, attaccando Dovizioso nelle gare che mancano da qui alla fine dell’anno Alex Rins ha un obiettivo ben preciso per questo Mondiale 2019, ovvero quello di chiudere al secondo posto della classifica piloti, scavalcando Andrea Dovizioso. Alessandro La Rocca/LaPresse Un compito non semplice, visto che mancano cinque gare alla conclusione e i punti ...

MotoGp - Rins non ha dubbi su Valentino Rossi : “sono convinto che tornerà. Marquez? Se venisse alla Suzuki…” : Il pilota della Suzuki ha lanciato una proposta al campione del mondo, sottolineando come non avrebbe problemi a dividere il box con lui La stagione di Alex Rins è tutt’altro che negativa, il pilota spagnolo infatti è l’unico insieme a Dovizioso ad aver vinto due gare in questo Mondiale dominato da Marc Marquez. In classifica però il rider della Suzuki è solo quarto, colpa di tre zeri che hanno condizionato e non poco la sua ...

VIDEO MotoGp - GP Aragon 2019 : Alex Rins sbaglia la frenata e mette fuori causa Franco Morbidelli : Franco Morbidelli prosegue nel suo credito con la fortuna. Dopo pochi chilometri del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP, infatti, il pilota del team Yamaha Petronas viene speronato da Alex Rins che sbaglia completamente la staccata in curva 12 e lo manda per le terre. Per il romano è arrivato inevitabile il ritiro e uno “zero” pesante in classifica generale laddove, invece, si attendeva punti importanti. Andiamo a rivedere lo ...

Franco Morbidelli MotoGp - GP Aragon 2019 : “La caduta è un peccato - avevo un buon passo. Ci sta l’errore di Rins” : Franco Morbidelli ha terminato il GP di Aragon 2019 dopo il primo giro, il pilota della Yamaha è infatti stato tamponato da Alex Rins ed è finito nella ghiaia in maniera irrecuperabile. Un vero peccato perché il centauro italiano avrebbe potuto disputare una buona gara e lottare per un piazzamento interessante ma l’errore dello spagnolo gli ha impedito di dire la sua al Motorland. L’ex Campione del Mondo della Moto2 avrebbe potuto ...

VIDEO MotoGp - GP Aragon 2019 : i risultati delle terze libere. Rins il più veloce sul bagnato : Pista umida per la terza sessione di prove libere per la MotoGP nel GP di Aragon. A spuntarla, con gomme d’asciutto, è lo spagnolo Alex Rins che supera Maverick Vinales che aveva utilizzato quelle da bagnato. Miglior tempo delle FP3 in 1’55?934 proprio all’ultimo tentativo senza riuscire però a migliorare la sua undicesima piazza nella classifica combinata per l’uomo della Suzuki. VIDEO MotoGP, GP Aragon 2019: Rins IL PIÙ veloce ...

MotoGp - GP Aragon 2019 : risultato prove libere 3. Alex Rins davanti a tutti con gomme d’asciutto - Viñales 2° con le rain : La giornata delle qualifiche del Gran Premio d’Aragon 2019 si è aperta con una terza sessione di prove libere condizionata pesantemente da una situazione molto insidiosa di pista umida in via di asciugamento dopo il temporale che ha colpito il MotorLand durante la notte. La maggior parte dei piloti ha deciso di non girare per evitare di correre dei rischi inutili in vista di una qualifica e di una gara quasi sicuramente da disputare ...

VIDEO MotoGp - GP San Marino 2019 - Alex Rins : “In Suzuki mi sento come a casa - è come se fossimo una famiglia” : Alex Rins, tra una pausa e l’altra dalle sue attività nel GP di San Marino, si ferma a parlare del rapporto con il suo team. E sono parole molto importanti, le sue, che testimoniano l’ambiente felice: “Tante componenti umane sono come la mia famiglia: quando è il momento di scherzare si scherza, quando si deve lavorare si lavora forte“. Non è difficile intuire che sia questo uno dei motivi fondamentali per i quali ...

Alex Rins MotoGp - GP San Marino 2019 : “Ho rivisto la vittoria di Silverstone 7 volte - ora sotto con Misano” : E’ un Alex Rins particolarmente sorridente quello che ha preso parte alla conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 della MotoGP. Dopo la vittoria di Silverstone il pilota nativo di Barcellona ammette di avere rivisto la sua gara parecchie volte e lo si può comprendere senza problemi. “Effettivamente ho riguardato la corsa almeno 6-7 volte – ...

MotoGp - sorpresa a Silverstone : Rins beffa Marquez sul traguardo : Un arrivo in volata per cuori forti da far venire in mente più una corsa ciclistica che una di moto. È l'incredibile epilogo del Gran Premio di Silverstone che ha vissuto nel finale...

VIDEO Marc Marquez MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : “Ho portato Rins alla vittoria - ma è arrivato un’altro risultato importante” : E’ un Marc Marquez leggermente tirato in volto quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo aver dovuto subire nuovamente l’onta di un sorpasso all’ultima curva nel GP di Gran Bretagna 2019 di MotoGP; il catalano ha provato a mostrare serenità dichiarando di essere soddisfatto in chiave Mondiale ma lascia trasparire un giustificato pizzico di fastidio quando gli viene chiesto se per lui sia stato peggio questo ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : Marc Marquez e le sconfitte all’ultima curva - un problema psicologico? Dovizioso e Rins insegnano : Marc Marquez ha perso il secondo corpo a corpo consecutivo, subendo il sorpasso decisivo all’ultima curva, mentre sembrava lanciatissimo verso la vittoria. Due settimane fa Andrea Dovizioso si inventò una magia entrando di prepotenza nel finale del GP d’Austria 2019, oggi Alex Rins si è imposto grazie a una micidiale accelerazione e ha trionfato per appena 13 millesimi. Il Cabronçito è indubbiamente il miglior centauro in ...

VIDEO MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : highlights e sintesi della gara. Rins beffa Marquez - Valentino Rossi 4° - Dovizioso cade : A Silverstone si è corso uno spettacolare GP di Gran Bretagna 2019, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP 2019. Alex Rins ha vinto grazie a un magistrale sorpasso su Marc Marquez all’ultima curva riuscendo a beffare il connazionale per appena 13 millesimi, lo spagnolo si è imposto in sella alla sua Suzuki conquistando il secondo sigillo stagionale mentre l’alfiere della Honda è stato sconfitto ancora una volta negli ultimi metri come ...

MotoGp - Pagelle GP Gran Bretagna 2019 : Rins non molla - Marquez spreca - Vinales si sveglia tardi - Rossi svanisce - Dovizioso sfortunato : Non badate troppo ai 10, ai 9 o ai 6 che verranno consegnati nelle Pagelle del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della MotoGP di oggi. Il vero numero da sottolineare è il 13, intesi come i millesimi che hanno permesso ad Alex Rins di beffare Marc Marquez sul traguardo di Silverstone. La gara ha regalato emozioni alla prima, ed all’ultima curva. Nel mezzo poco, per colpa di moto e gomme che andavano gestite centellinando ogni sforzo. Ad ...