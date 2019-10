MotoGp – Miller risponde a Morbidelli | “ha fatto una cosa tipica da brasiliano”

MotoGp - GP Giappone 2019 : Danilo Petrucci rischia il posto in Ducati. Confronto impietoso con Dovizioso - Miller potrebbe strappargli il sedile : Il Mondiale 2019 di Danilo Petrucci sta prendendo una piega decisamente insperata. Il Gran Premio del Giappone è stato solamente l’ultimo episodio di una sofferenza che sta continuando da molto, troppo tempo per l’umbro della Ducati e che potrebbe anche costagli una prematura rescissione di contratto col team di Borgo Panigale. Eppure tutto era iniziato davvero al meglio, con Petrucci in grado di tenere il passo del compagno Andrea ...

MotoGp - Miller tra i candidati per l’approdo nella Ducati ufficiale : le parole di Tardozzi spaventano Petrucci : Parlando di quelli che potrebbero essere i piloti della Ducati nel 2021, Tardozzi ha sottolineato come Miller sia nella lista dei candidati La stagione della Ducati non è stata certamente all’altezza delle aspettative di inizio anno, i risultati raccolti da Dovizioso e Petrucci non hanno convinto appieno il team di Borgo Panigale, trovatosi nuovamente ad assistere al trionfo di Marc Marquez. LaPresse Per il 2020 la situazione è già ...

MotoGp - Miller e quel clamoroso errore alla partenza : “ho spento io la moto per sbaglio - ero incazzato nero” : Il pilota australiano ha svelato l’errore commesso sulla griglia del Gp della Thailandia, quando ha spento accidentalmente la moto Jack Miller ha iniziato il Gran Premio della Thailandia dalla pit-lane, colpa di un clamoroso errore commesso dal pilota australiano poco via dello spegnimento dei semafori. AFP/LaPresse Completato il giro di formazione, il rider della Pramac ha premuto il pulsante sbagliato, spegnendo di fatto la sua ...

MotoGp - Marquez domina anche ad Aragon. Dovizioso è 2° - Miller beffa Vinales e sale sul podio : Marc Marquez vince in solitaria il Gp di Aragon ed è sempre più in fuga nella classifica iridata della MotoGp. Lo spagnolo della Honda ufficiale, scattato dalla pole position, ha dominato la gara sul tracciato di Alcaniz centrando così l’ottava vittoria stagionale, la numero 52 nella classe regina del Motomondiale e la numero 78 in carriera. Andrea Dovizioso, in sella alla Ducati ufficiale, si è piazzato secondo dopo una bella rimonta ...

MotoGp – Marquez convinto della strategia - Dovi determinato e Miller pensa a… mamma : le prime parole dei protagonisti del Gp di Aragon : Marc Marquez soddisfatto del suo lavoro in pista, Dovizioso determinato e Miller pronto a sorprendere la madre in Australia: le parole dei primi tre classificati del Gp di Aragon E’ Marc Marquez il vincitore del Gp di Aragon: lo spagnolo della Honda ha fatto il vuoto dietro di sè sul circuito del Motorland, dominando la gara sin dalla partenza. Un eccezionale secondo posto per Andrea Dovizioso, che è riuscito in una incredibile ...

MotoGp – Tardozzi non le manda a dire a Dovizioso e Petrucci : “se Miller ha fatto quarto vuol dire che…” : Davide Tardozzi commenta i risultati Ducati nelle qualifiche di ieri ad Aragon: le parole del team manager di Borgo Panigale sono davvero pungenti Mancano circa due ore al Gp di Aragon di MotoGp: la categoria anticipa di un’ora la sua gara a causa della concomitanza col Gp di Singapore di Formula 1. Un weekend difficile per la Ducati, che con Petrucci e Dovizioso non è mai riuscita a stare al top in questi giorni di prove e ...

MotoGp – Miller spiazza Quartararo con un colpo a sorpresa… nelle parti intime : la scena è esilarante [VIDEO] : Jack Miller sorprende Fabio Quartararo con un colpo improvviso nelle parti intime: scene esilaranti alla vigilia del Gp di San Marino Misano si prepara ad accogliere i piloti della MotoGp per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. In Italia si respira già aria di gara, con tanti pre-event che hanno arricchito la settimana del Gp sammarinese. Se Valentino Rossi ha sfrecciato per le vie di Tavullia sulla sua M1, Fabio Quartararo è ...

VIDEO MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : Jack Miller finisce nella ghiaia nel warm-up - lungo del pilota Ducati : Jack Miller si è reso protagonista di un bel lungo durante il warm-up del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Silverstone. Il centauro della Ducati ha commesso un errore ed è finito nella ghiaia ma non è caduto ma è rimasto in sella alla sua moto ed è poi riuscito a tornare in pista senza particolari problemi. Di seguito il VIDEO dell’errore di Jack Miller nel warm-up del GP di Gran Bretagna 2019. VIDEO ...

Jack Miller MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : “Ottimo terzo posto - la moto sta crescendo bene” : Jack Miller non nasconde la sua soddisfazione dopo il terzo posto conquistato nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di motoGP. L’australiano del team Ducati Pramac si ferma a 434 millesimi dalla pole position di Marc Marquez, ma ad appena 6 dalla piazza d’onore di Valentino Rossi, per una prestazione che conferma la sua crescita e l’ottimo momento dal punto di vista psico-fisico. “Sono felice per questo ...