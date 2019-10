MotoGp – Marquez rimane concentrato | ma in Australia i rivali spaventano Marc | “molti

MotoGp - la flessione di Andrea Dovizioso e della Ducati. Il confronto con il 2018 ed una sfida a Marquez di fatto mai iniziata : 119 punti: è questo il distacco in classifica generale di Andrea Dovizioso dallo spagnolo Marc Marquez nel Mondiale 2019 di MotoGP. Il campionato della classe regina è già andato in archivio dal penultimo round disputato in Thailandia, con la palla n.8 andata in buca per l’iberico della Honda. Una stagione dominata dall’asso nativo di Cervera, con 10 successi e 15 podi, quando mancano tre weekend al termine. Un confronto che non c’è ...

MotoGp – Un futuro in Ducati per Marquez? La verità di Paolo Ciabatti : Paolo Ciabatti il futuro di Marquez e la situazione piloti in casa Ducati Marc Marquez si è confermato campione del mondo di MotoGp senza troppi problemi quest’anno: lo spagnolo della Honda è stato autore di una stagione sempre impeccabile, nella quale ha collezionato solo primi e secondi posti a parte uno zero ad Austin. AFP/LaPresse In tanti sognano dunque di avere Marquez nel proprio team e si è tanto parlato di un possibile ...

MotoGp - l’ascesa di Fabio Quartararo. Talento che si era smarrito - ora l’unico anti-Marquez : Il Mondiale MotoGP 2019 è stato dominato in lungo e in largo da Marc Marquez, il quale ha festeggiato la certezza aritmetica dell’ottavo titolo iridato in carriera (il sesto nella classe regina) addirittura con quattro gare di anticipo, ma in questa stagione potrebbe essere salito alla ribalta un nuovo protagonista in grado di dare fastidio all’iberico a partire dall’anno prossimo: Fabio Quartararo. Il francese, alla prima ...

MotoGp - tutti gli scenari per il 2021 : Marquez rimane in Honda? Valentino Rossi e Dovizioso si ritirano? Gli spostamenti di mercato : Il Mondiale MotoGP 2019 si sta avviando verso la conclusione, mancano tre gare al termine della stagione e il titolo iridato è già nelle mani di Marc Marquez che negli ultimi appuntamenti cercherà di ritoccare ulteriormente i propri record da fenomeno. Si sta già guardando alla pRossima annata dove lo spagnolo partirà ancora una volta con tutti i favori del pronostico in sella alla su Honda, il vantaggio dell’iberico nei confronti degli ...

MotoGp - dal futuro di Lorenzo al rinnovo di Marquez : il presidente della HRC esce allo scoperto : Yoshishige Nomura, boss della Honda HRC, ha parlato sia del futuro di Lorenzo che di quello di Marquez, con cui è già partita la trattativa per il rinnovo La stagione ormai volge al termine e, dopo aver già messo in bacheca due titoli mondiali sui tre in palio, la Honda si concentra sulle prossime stagioni. AFP/LaPresse La posizione di Jorge Lorenzo e Marc Marquez appare al momento salda, stando almeno alle parole di Yoshishige ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Marc Marquez continua a riscrivere i record - gli avversari costretti ad inchinarsi : Il trittico asiatico del Mondiale MotoGP 2019 ha preso il via senza grosse sorprese. La vittoria, infatti, è andata a Marc Marquez. Per la decima volta in questa stagione il pilota catalano ha dominato la scena e ha aggiunto 25 punti al suo già immenso bottino. Il campione del mondo ormai non sta più lottando con i rivali in pista ma con il libro dei record e con le leggende del MotoMondiale. Ma questa è un’altra storia. Tornando alla ...

VIDEO MotoGp - GP Giappone 2019 : highlights e momenti salienti. Vince Marquez - cade Valentino Rossi - Dovizioso 3° : Marc Marquez ha vinto il GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Campione del Mondo ha dominato la gara di Motegi e si è imposto con ampio margine nei confronti di Fabio Quartararo e di Andrea Dovizioso il quale si è reso protagonista di una bella risalita dalla settima piazzola. Valentino Rossi è invece caduto nel finale quando annaspava fuori dalla top ten. Di seguito il VIDEO con gli highlights e i momenti salienti del GP del ...

MotoGp - Marc Marquez vince anche in Giappone : non c'è gara - Dovizioso terzo. Titolo costruttori alla Honda : Lo spagnolo Marc Marquez, già laureatosi vincitore del Mondiale MotoGp, trionfa anche in Giappone. Il pilota della Honda, partito in pole position, si impone sul tracciato di Motegi centrando la decima vittoria stagionale e la quarta consecutiva. Secondo posto per il francese Fabio Quartataro, su Ya

MotoGp - Marquez vince anche in Giappone. Terzo Dovizioso - Rossi cade a quattro giri dal termine : Pole e trionfo in gara. Fine settimana perfetto per Marc Marquez, che ha vinto il Gran Premio del Giappone, classe Motogp, 16° appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Motegi lo spagnolo della Honda, già laureatosi campione del mondo in Thailandia, ha preceduto tutti dopo essere scattato dalla pole ottenendo la decima vittoria stagionale. Sul podio anche il francese Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) e Andrea Dovizioso (Ducati). Quarto lo ...

VIDEO MotoGp; Marc Marquez GP Giappone 2019 : “La strategia con la benzina è stata pianificata al meglio - sapevo che col mio passo ce l’avrei fatta” : Il neo campione del mondo della MotoGP Marc Marquez ha trovato il decimo successo stagionale nel GP del Giappone trionfando davanti al francese Fabio Quartararo e al nostro Andrea Dovizioso. Lo spagnolo ha dovuto superare nel finale problemi con il consumo eccessivo di benzina ed è entrato in riserva a un giro e mezzo dalla fine, ragion per cui se fosse stato in lotta corpo a corpo non avrebbe certamente potuto battagliare come avrebbe voluto. ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : Ducati - gap troppo grande nei confronti del duo Marquez-Honda. Uno sviluppo non in linea con le aspettative : Doveva essere il circuito più favorevole di quest’ultimo scorcio di campionato ed invece il Twin Ring Motegi non ha regalato le soddisfazioni sperate alla Ducati, che si è dovuta accontentare di una terza posizione raccolta da Andrea Dovizioso. Il 33enne forlivese ha sofferto nella prima parte del Gran Premio del Giappone 2019, rimanendo a fatica in scia al gruppo degli inseguitori guidato da Franco Morbidelli e Jack Miller per poi uscire ...