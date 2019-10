MotoGp – Jorge Lorenzo non vede l’ora di correre in Australia | “a Philipp Island per

MotoGp - Mondiale 2019 : Valentino Rossi e Jorge Lorenzo - una stagione da dimenticare. Giusto continuare? : Un tempo compagni/rivali per il titolo Mondiale della MotoGP e ora compagni di sventura. E’ questo il destino di due grandi esponenti della classe regina delle due ruote, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. I due centauri, che nel 2015 si contesero il titolo fino all’ultima gara e con tantissime polemiche, stanno vivendo una stagione di grande sofferenza sotto il profilo dei risultati. Valentino, caduto nell’ultima uscita a Motegi ...

MotoGp – Jorge Lorenzo e quel rapporto di amore e odio con la Honda : “potrebbe avere un altro tipo di comportamento - ma…” : Jorge Lorenzo fiducioso ma consapevole delle difficoltà: il maiorchino cerca di spronare ancora una volta il team Honda E’ andato in scena ieri mattina il Gp del Giappone di MotoGp: Marquez si è confermato imbattibile, andando a prendersi una vittoria speciale davanti al pubblico della Honda, alla quale è riuscito a regalare il titolo Costruttori, conquistato da solo. 17° invece Jorge Lorenzo, ancora in serie ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : Jorge Lorenzo - l’ennesimo flop. Un ex-campione del mondo che gareggia da comprimario : figura pessima sulla pista della Honda : Prosegue la Via Crucis sportiva di Jorge Lorenzo. Anche il Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP ha visto il maiorchino relegato al ruolo di semplice comprimario. Una ennesima prova ampiamente insufficiente, per essere gentili, per il cinque volte campione del mondo che ormai, per un motivo o per un altro, sembra più uno spettatore più che un pilota della classe regina. Dopo le “Caporetto” di Aragon e Buriram (che chiudevano un ...

MotoGp – Jorge Lorenzo sempre più deluso - ancora una frecciata alla Honda : “è ben consapevole di dove deve migliorare la moto” : Jorge Lorenzo sincero dopo le qualifiche del Gp del Giappone: le parole del maiorchino della Honda Sembra non migliorare la situazione di Jorge Lorenzo in questa stagione così difficile al suo primo anno in Honda. Se negli ultimi giorni il maiorchino non ha nascosto la sua frustrazione, dopo il 19° posto in qualifica in Giappone il pilota della Honda ha confermato le sue sensazioni negative. “In condizioni miste ero davvero in ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : Jorge Lorenzo - ennesima figuraccia in qualifica davanti ai capi della Honda. Futuro sempre più incerto e addio da non scartare : Jorge Lorenzo, una crisi senza fine. Potrebbe essere il titolo di un film e nel caso del maiorchino sarebbe un horror. ennesima figuraccia nel corso delle qualifiche, quella del cinque volte iridato sul tracciato di Motegi (Giappone), nell’appuntamento di casa della Honda. La RC213V continua ad essere un enigma per l’iberico che, ancora una volta, sarà nelle retrovie, avendo rimediato quasi 3″ (19°) dal compagno di team Marc ...

Jorge Lorenzo MotoGp - GP Giappone 2019 : “Non sto bene con la moto - Honda sa dei problemi. ll prossimo anno…” : Jorge Lorenzo non riesce davvero a dare un senso alla sua stagione che si sta rivelando sempre più complicata in sella alla Honda, lo spagnolo non è andato oltre il 19esimo posto nelle qualifiche del GP del Giappone e domani si preannuncia una gara molto complessa per l’iberico che prosegue nel proprio calvario. Jorge Lorenzo ha analizzato la situazione ai microfoni di Marca: “Non sarò nè il primo nè l’ultimo a ottenere ...

Jorge Lorenzo - la confessione : "Peggior stagione di sempre in MotoGp" : E adesso piangi, Jorge Lorenzo. "Professionalmente non posso essere soddisfatto. Questa stagione è stata disastrosa, in quanto a risultati, feeling, velocità. È stata molto brutta, senza dubbio la peggiore della mia carriera in MotoGp". Così il pilota della Honda al termine delle prove libere del Gr

MotoGp - Jorge Lorenzo lapidario : “stagione disastrosa - è senza dubbio la peggiore della mia carriera” : Lo spagnolo è apparso ancora una volta sconsolato, definendo la stagione in corso come la peggiore della sua carriera Ha ottenuto il miglior risultato nelle libere dall’infortunio di Assen fino ad oggi, ma Jorge Lorenzo non è riuscito a sorridere nemmeno oggi, tornando a definire la sua stagione come disastrosa. Alessandro La Rocca /LaPresse Amarezza e delusione per il maiorchino che, ai microfoni di Sky Sport MotoGp, non ha avuto ...

VIDEO MotoGp - GP Giappone 2019 : tutto il nervosismo di Jorge Lorenzo nel box Honda durante le prove libere : Non sembra avere fine il calvario di Jorge Lorenzo alla Honda HRC. Lo spagnolo è entrato in un vortice di negatività da cui non sembra in grado di uscire in tempi celeri, come testimoniano le difficoltà incontrate anche quest’oggi nella prima giornata di prove libere in Giappone sulla pista di Motegi. Il maiorchino ha chiuso in 17^ posizione nella classifica combinata a quasi 2″ di ritardo dalla vetta, confermandosi il pilota Honda ...

Jorge Lorenzo MotoGp - GP Giappone 2019 : “Arrivo meglio fisicamente. Zarco in Honda? Una buona mossa” : Jorge Lorenzo prosegue nella sua stagione travagliata caratterizzata da pessimi risultati in pista e da un infortunio che sta rendendo davvero molto complicata la seconda parte del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda spera di invertire la rotta in occasione del GP del Giappone che andrà in scena nel weekend sulla pista di Motegi. Lo spagnolo negli ultimi mesi si è distinto per dichiarazioni poco amichevoli nei confronti del compagno di ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non teme l’arrivo di Zarco e sulla visita in fabbrica svela : “alcuni mi hanno detto che sono il migliore” : Jorge Lorenzo, l’arrivo di Zarco in Honda e la visita in fabbrica in Giappone: le parole del maiorchino alla vigilia della gara di Motegi E’ ufficialmente iniziato il weekend di gara del Giappone: i piloti sono tutti arrivati a Motegi dove domani scenderanno in pista per le prime sessioni di prove libere. Occhi puntati su Jorge Lorenzo, ancora a caccia di un buon risultato e soprattutto della confidenza giusta per essere ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : la stagione fallimentare di Jorge Lorenzo. Un feeling mai nato con la Honda ed il confronti umiliante con Marquez : Mancano quattro appuntamenti alla conclusione del Mondiale MotoGP 2019. La stagione, dopo il trionfo di Marc Marquez, non ha più spunti di interesse particolari in questo suo ultimo scorcio. Alcuni piloti cercheranno gloria e, se possibile, qualche successo di tappa. Ce n’é uno, invece, che non vede l’ora che tutto questo si conclusa. Jorge Lorenzo sta segnando nel calendario, tacca dopo tacca, l’avvicinamento al Gran Premio di ...

MotoGp - Jorge Lorenzo pronto per Motegi : “abbiamo alcune idee da provare - spero mi permettano di risalire” : Jorge Lorenzo motivato a far bene in Giappone: il maiorchino non demorde nonostante le difficoltà La Honda è pronta a vivere un weekend emozionante: reduce dalla vittoria dell’ottavo titolo mondiale di Marc Marquez, grazie al successo in Thailandia del pilota spagnolo, il team virà un fine settimana ricco di emozioni davanti al suo pubblico. Insieme a Marquez, ovviamente, sarà in pista anche Jorge Lorenzo, ancora a caccia del feeling ...

MotoGp – Crutchlow dalla parte di Lorenzo - ma non tradisce la Honda : “concordo con Jorge - ma…” : Cal Crutchlow dà ragione a Jorge Lorenzo: le parole del britannico della LCR Honda sulla situazione in casa Honda La MotoGp torna protagonista e lo fa in Giappone, dove avrà inizio il trittico asiatico. La Honda torna in casa fresca dalla vittoria del titolo Mondiale di Marc Marquez, ma adesso deve concentrarsi anche sui suoi altri piloti in modo tale da permettergli di essere competitivi nella prossima stagione. AFP/LaPresse Lorenzo si è ...