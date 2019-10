Milano | è morto il bimbo di sei anni caduto dalle scale mentre era a scuola

Bambino caduto dalle scale della scuola a Milano : il piccolo è morto : È morto il Bambino di sei anni caduto dalle scale alla scuola Pirelli di Milano. Sono stati infatti avviati questa mattina, alle 9.53, gli accertamenti per dichiararne la morte. Il...

Maltempo ad Alessandria - morto un tassista. Due dispersi. Liguria - crolla una chiesa. A Milano la situazione migliora : Una vittima e due dispersi, strade interrotte, frane e allagamenti e almeno 130 sfollati: è il bilancio dell’ondata di Maltempo che ha flagellato il Piemonte anche nella notte, causando ingenti danni

Milano : drogato e ubriaco invade corsia opposta e causa frontale - un morto : Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Era ubriaco e sotto effetto di sostanze stupefacenti l'uomo che, a Pogliano Milanese, si è scontrato contro un'auto con a bordo un uomo di 90 anni, che è morto poco dopo all'ospedale di Rho e un altro di 63 anni, alla guida, che ha riportato la frattura del perone, del

Clochard trovato morto a Milano : aveva polsi e caviglie legati col fil di ferro : L’hanno trovato morto poco fuori da un parcheggio, in una livida, piovosa mattinata milanese, all’aeroporto di Linate, deserto dall’estate scorsa perché in fase di ristrutturazione fino al 26 ottobre, quando riaprirà.Davide Baruffini, 42 anni, un senzatetto che andava sempre in giro con il suo strumento, e per questo era conosciuto come ‘il trombettista’, era legato con del filo di ferro alle mani e ai ...

Un uomo è stato trovato morto nei pressi dell’aeroporto di Linate - a Milano : Domenica mattina un uomo è stato trovato morto nei pressi del parcheggio multipiano dell’aeroporto di Linate, a Milano. Il Corriere della Sera dice che si tratta di un uomo italiano di 42 anni, senzatetto, noto come “il sassofonista” e che

Tifoso morto a Milano - arrestato l’investitore di Belardinelli : E' stato arrestato l'ultrà napoletano che guidava l'auto che il 26 dicembre 2018 ha travolto e ucciso Daniele Belardinelli nel corso degli scontri tra ultras prima di Inter-Napoli in via Novara, a meno di 2 chilometri dallo stadio di San Siro. Si tratta di Fabio Manduca, 39 anni, accusato di omicidio volontario.

Milano. Giancarlo Zucchi morto durante un’escursione a Gordona : Giancarlo Zucchi, un escursionista di 83 anni, è morto sui monti della Valchiavenna. E’ successo durante una gita con il

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Filippo Penati - morto ex presidente provincia Milano : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. E' morto Filippo Penati, ex presidente della provincia di Milano: era malato da tempo, 9 ottobre 2019,

È morto Filippo Penati - ex presidente della Provincia di Milano : Penati, ex Ds, aveva 66 anni. Era malato da tempo. L’inizio della carriera nel Partito comunista italiano, poi fu sindaco a Sesto San Giovanni, tra il 1994 e il 2001

