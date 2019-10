Milan | crolla il marchio dei rossoneri | ricavi commerciali | mancano 30 milioni di euro

Maltempo ad Alessandria - morto un tassista. Due dispersi. Liguria - crolla una chiesa. A Milano la situazione migliora : Una vittima e due dispersi, strade interrotte, frane e allagamenti e almeno 130 sfollati: è il bilancio dell’ondata di Maltempo che ha flagellato il Piemonte anche nella notte, causando ingenti danni

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega basket in DIRETTA : 78-64 - prima sconfitta per Milano - che crolla nel finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE. Grazie per averci seguito. FINISCE QUI! Milano era arrivata sul -3, prima di crollare nel finale di ultimo quarto. Scola chiude con 17 punti ed è il miglior marcatore dell’Olimpia. 14 per il Chacho. In casa Bayern ottima partita di Lukic (18). 78-64 Ora il margine diventa brutto per Milano. 76-64 Due liberi di Dedovic. Ultimo minuto. 74-64 Un solo libero per ...

Il Milan crolla : terzo ko di fila - la Fiorentina mette nei guai Giampaolo : Sconfitta pesante per il Milan, che crolla in casa contro la Fiorentina nel posticipo domenicale della sesta giornata. A San Siro finisce 3-1 per la squadra di Montella, che sblocca al 14' con Pulgar (rigore) e raddoppia al 66' grazie a Castrovilli. Donnarumma respinge un rigore a Chiesa (70'), poi Ribery cala il tris al 78'. L'unico squillo rossonero porta la firma di Leao (80'). Milan in 10 dal 55' per il rosso a Musacchio.

Milano - crolla il controsoffitto del cinema Ariosto - due feriti : Due feriti lievi e tanto spavento, quando domenica sera è crollata una parte del controsoffitto di una sala del cinema Ariosto, nel centro di Milano. Sul posto sono arrivati polizia e vigili del fuoco, oltre a due ambulanze e un'automedica per soccorrere i feriti. I feriti L'Ariosto è un piccolo e storico cinema della città, situato vicino a Parco Sempione, noto per le proiezioni di film d'autore e documentari. I feriti, che hanno riportato un ...