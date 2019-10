Mick Schumacher rivela | “Mio padre mi ha dato molti suggerimenti per la mia carriera”

Mick Schumacher - il figlio di Michael si candida per la Formula 1 e racconta : “Papà mi ha dato trucchi e suggerimenti” : Ad aprile in Bahrain il primo test su una vettura di Formula 1, alla guida della Ferrari. Poi la prima vittoria in Formula 2 a Budapest, dopo aver trionfato lo scorso anno nella Formula 3. Mick Schumacher, 20 anni, continua a inseguire le orme del padre Michael: sogna un giorno di vincere in Rosso proprio come il 7 volte campione del mondo, ma intanto punta ad arrivare in F1: “Forse avrebbe più senso rimanere un altro anno in Formula 2 e ...

Formula 2 - Sabine Kehm esce allo scoperto : le parole sul futuro di Mick Schumacher sorprendono : Sabine Kehm, responsabile della comunicazione della famiglia Schumacher, ha sottolineato come il futuro di Mick Schumacher sarà in Formula 1 La prima stagione in Formula 2 non ha regalato grandissime soddisfazioni a Mick Schumacher, tralasciando la vittoria ottenuta in Ungheria. Il dodicesimo posto in classifica lo dimostra, anche se vanno messe in conto tutte le difficoltà affrontate dal tedesco nel corso dell’anno. AFP/LaPresse Sul ...

Mick Schumacher sogna di correre in F1 : “E’ il mio obiettivo - ma non bisogna bruciare le tappe” : 45 punti In F2 e una vittoria singola a Budapest (Ungheria). Il tedesco Mick Schumacher, figlio del grande Michael, sta cercando di imparare nel più breve tempo possibile i segreti della categoria “cadetta” del Circus. Nel Team Prema, il teutonico sta acquisendo l’esperienza necessaria per fare il grande salto, avendo l’indubbio vantaggio di far parte della Ferrari Driver Academy. L’obiettivo ovviamente è arrivare ...

Briatore boccia Vettel e Mick Schumacher. E ne ha anche per Hamilton : Secondo Flavio Briatore, la Ferrari dovrebbe dichiarare Charles Leclerc nuovo numero 1 del team. “Leclerc è più veloce di Vettel e pronto a vincere il Titolo“, ha detto l’ex-team boss a Radio Rai. “Se fossi io il team principal, lo sceglierei come primo pilota. Può non essere perfetto, ma porta comunque la macchina al traguardo. […] L'articolo Briatore boccia Vettel e Mick Schumacher. E ne ha anche per Hamilton ...

Formula 2 - Mick Schumacher spiazza tutti : il tedesco non chiude le porte al grande salto in Formula 1 : Il giovane pilota tedesco non ha escluso la possibilità di approdare in Formula 1 nella prossima stagione Nella prossima stagione Mick Schumacher potrebbe sorprendentemente approdare in Formula 1, un’ipotesi di difficile realizzazione lasciata comunque in piedi dallo stesso giovane pilota tedesco. AFP/LaPresse Intervistato prima del week-end di Sochi, il figlio del Kaiser non ha escluso la possibilità di compiere il grande salto nel ...

Formula 3 – Due Schumacher nel paddock di Sochi - Mick accoglie il… cugino David : correrà con il team Campos : Il figlio di Ralf Schumacher sostituirà Alex Peroni, protagonista del terribile crash avvenuto a Monza alla Parabolica Ci saranno due Schumacher a Sochi nel prossimo week-end, dove saranno in programma le gare di F3 e F2 oltre a quella attesissima di Formula 1. Se Mick guiderà nella categoria di mezzo con il team Prema, il cugino David farà il suo esordio nella terza serie prendendo il posto di Alex Peroni, protagonista di un brutto ...

Formula 1 - Domenicali frena sul futuro di Mick Schumacher : “è ancora troppo presto per…” : L’ex direttore sportivo della Ferrari ha parlato del futuro di Mick Schumacher, esprimendo il proprio punto di vista Il suo futuro è tracciato, ma per vedere Mick Schumacher in Formula 1 è ancora troppo presto. E’ questo il pensiero di Stefano Domenicali, convinto del fatto che il giovane tedesco debba ancora maturare in Formula 2, per poi tentare il grande salto nella massima serie automobilistica. LaPresse/Photo4 Intervenuto ...