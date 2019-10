Mick Schumacher | il figlio di Michael si candida per la Formula 1 e racconta | “Papà mi ha

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) Ad aprile in Bahrain il primo test su una vettura di1, alla guida della Ferrari. Poi la prima vittoria in2 a Budapest, dopo aver trionfato lo scorso anno nella3., 20 anni, continua a inseguire le orme del padre: sogna un giorno di vincere in Rosso proprio come il 7 volte campione del mondo, ma intanto punta ad arrivare in F1: “Forse avrebbe più senso rimanere un altro anno in2 e fare un buon lavoro, ma ciò se arriva l’occasione, la prenderò”, ha detto. Che in un’intervista per il podcast ufficiale della F2 hato dei “suggerimenti e trucchi” che ha ricevuto dal padre, che però “mi ha anche lasciato libero di fare errori, perché attraverso gli errori impari di più“.aveva 13 anni quando il padre cadde sugli sci a Méribel in Francia. Da allora delle ...

