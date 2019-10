Mezza tonnellata di droga su motoscafo | un arresto

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 22 ottobre 2019) Sequestrati 450 chili di hashish e marijuana suddivisi in 45 involucri, ognuno in confezioni da 2, 5 e 10 chilogrammi. La Direzione investigativa antimafia di Bari e la Guardia di finanza hanno intercettato il carico disu un, in mare, diretto verso la Puglia: arrestato uno scafista italiano 48enne. L'imbarcazione viaggiava di notte a tutta velocità dai Balcani verso l'Italia, ed era stata segnalata come "sospetta" da una missione di controllo delle frontiere dell'Ue. Una segnalazione che ha fatto scattare subito l'operazione: il semicabinato di oltre 6 metri con un potente motore fuoribordo è stato intercettato in acque internazionali a circa 18 miglia dalle coste di Monopoli. Le confezioni dierano contrassegnate da sigle di diverso colore in base alle diverse zone di produzione, al tipo di sostanza stupefacente e ai destinatari in Italia.

