Meteo ribaltone | torna il caldo e sarà un weekend decisamente anomalo

Meteo - il “ribaltone” : in arrivo freddo - forti temporali e grandine : Il weekend scorso aveva ancora il sapore dell’estate ma il quadro Meteorologico generale è destinato a cambiare radicalmente. Come riporta il sito de IlMeteo.it, infatti, nei prossimi giorni assisteremo a un “ribaltone” che ci catapulterà in quella che viene definita dagli esperti una settimana per certi versi “assurda”. Se fino a martedì 17 settembre sembrerà di essere ancora in estate, l’autunno, con freddo e rischio di forti temporali e ...