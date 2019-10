Meteo Lombardia | in aumento i livelli dei grandi fiumi e dei laghi | giovedì arriva una

Il maltempo spaventa il Nord/Ovest - nuova pesante Allerta Meteo della Protezione Civile : forti piogge su Liguria - Piemonte e Lombardia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Persistono gli effetti della profonda saccatura che da giorni sta determinando un flusso di correnti caldo-umide meridionali sul Paese. Pertanto continueranno intense precipitazioni sul nostro settore Nord-occidentale, con fenomeni che localmente risulteranno di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo Lombardia : domani a Milano attivo il Coc e il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc) per il rischio di intensi temporali e forte vento a partire dalle 14 di domani, domenica 20 ottobre, sino alle 18 di lunedì 21 ottobre. Lo riporta il Comune specificando che la disposizione fa seguito all’avviso di Allerta (codice giallo) emesso dal Centro Meteo regionale lombardo. Con l’Allerta Meteo parte anche il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e ...

Previsioni Meteo Lombardia : peggioramento in arrivo - piogge diffuse su tutto il territorio : “Graduale cedimento della figura anticiclonica presente sull’Italia con ingresso di deboli correnti sud-occidentali. Fino a lunedì 14 – si legge nel consueto bollettino Meteo di Arpa Lombardia – condizioni di generale stabilità con transito di nubi alte e sottili, foschie dense o locali banchi di nebbie nelle ore notturne e al primo mattino. Dalla sera di lunedì peggioramento con piogge deboli su Oltrepò Pavese, in ...

Allerta Meteo Lombardia : attivano il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Maltempo in arrivo sulla Lombardia. A seguito di un avviso di criticità regionale in codice giallo, sarà attivo a partire dalle ore 18 il Centro Operativo Comunale per il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro. Il Centro di via Drago provvederà all’eventuale coordinamento delle pattuglie della Polizia locale e delle squadre della Protezione Civile e di MM che sono Allertate dalle 18 di oggi. L'articolo Allerta Meteo Lombardia: ...

Meteo Lombardia - Arpa : l’estate 2019 la 3ª più calda degli ultimi 30 anni : Arpa Lombardia rende noto che, dalle rilevazioni della stazione Meteorologica posizionata nello storico quartiere di Brera, a Milano, risulta che l’estate appena trascorsa ha fatto registrare, a livello regionale, una media delle temperature minime giornaliere pari a +22,2 gradi centigradi, un valore che la posiziona al terzo posto tra le estati più calde degli ultimi 30 anni. Riguardo ai valori massimi, la media rilevata è di +31 gradi, ...

Meteo : in Lombardia cielo nuvoloso e temperature in calo : Milano, 19 set. (AdnKronos) - Da domani ci sarà tempo più stabile e soleggiato in Lombardia. Questo è quanto emesso dal bollettino Meteo di Arpa Lombardia. Oggi le temperature massime in Pianura saranno tra i 21 e i 24 gradi. Domani ci sarà cielo in prevalenza poco nuvoloso e non ci saranno precipit

Meteo : temperature in calo e tempo nuvoloso in Lombardia : Milano, 18 set. (AdnKronos) - Peggiora il tempo in Lombardia. A dirlo è il bollettino Meteo di Arpa Lombardia. Da domani il cielo sarà nuvoloso con schiarite solo nelle ore centrali. Sulla pianura e sulla fascia prealpina è possibile che ci siano piogge. Le temperature minime e massime saranno in ca

Previsioni Meteo Lombardia : “Mercoledì probabile peggioramento” : “Un flusso occidentale stabile porta nel fine settimana cielo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso con temperature ancora estive“: lo riporta Arpa Lombardia, nel consueto bollettino con le Previsioni Meteo. “Lunedì rotazione da nord del flusso in quota per l’abbassamento di un’ampia perturbazione sul nord Europa, ma a sud delle Alpi ancora prevalentemente poco nuvoloso e caldo, con qualche rovescio limitato ai ...

Previsioni Meteo Lombardia : weekend soleggiato con temperature estive : “Un debole flusso occidentale, stabile, determina tempo prevalentemente soleggiato e asciutto sulla regione, con temperature ancora estive”: sono le Previsioni Meteo di Arpa Lombardia. “Da lunedì progressiva rotazione da nord del flusso in quota per l’abbassamento di un’ampia struttura perturbata dal nord Europa, che interesserà il nord Italia da mercoledì con rinforzi del vento, calo delle temperature e qualche ...

Meteo : in Lombardia weekend soleggiato con temperature estive : Milano, 13 set.(AdnKronos) - In Lombardia ancora tempo soleggiato e asciutto con temperature estive. E' quanto si apprende dal bollettino Meteo di Arpa Lombardia. Anche nel pomeriggio di oggi le precipitazioni saranno assenti, le temperature tra i 29 gradi e i 30 e i venti deboli. Anche sabato e dom

Meteo : Lombardia - tempo soleggiato e temperature in aumento : Milano, 11 set. (AdnKronos) - In Lombardia il tempo sarà stabile, soleggiato e con temperature in aumento per l'intera settimana. Domani, secondo il bollettino Meteo dell'Arpa regionale, il cielo sarà ovunque sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno in lieve aumento. In pianura le minime saran

Previsioni Meteo Lombardia : weekend con piogge e temporali : “Sulla Lombardia è presente una circolazione di bassa pressione con nuvolosità diffusa e piogge localmente abbondanti. Nel pomeriggio-sera ancora precipitazioni sparse ma con tendenza a progressivo miglioramento“: sono le Previsioni Meteo di Arpa Lombardia. “Il weekend sarà caratterizzato da un sabato variabile ma per gran parte asciutto con temperature in rialzo, mentre domenica un nuovo impulso perturbato porterà nuove ...

Meteo : in Lombardia weekend con piogge e temporali : Milano, 6 set. (AdnKronos) - piogge abbondanti in Lombardia. Nel pomeriggio e nella sera ci saranno ancora precipitazioni sparse, ma con un progressivo miglioramento. E' quanto emerge dal bollettino Meteo di Arpa Lombardia. Sabato si alzeranno le temperature e il pomeriggio sarà caratterizzato dalla