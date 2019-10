Melissa P è diventata mamma

Fonte : vanityfair

(Di martedì 22 ottobre 2019)P.P.P.P.P.P. oggi ha 33 anni e quasi altrettante vite alle spalle. All’anagrafePanarello, è stata prima la scrittrice che nel 2003 a 17 anni fece scandalo con 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire, romanzo erotico, e successo mondiale (diventato anche film con la regia di Luca Guadagnino), e poi astrologa, concorrente di reality (L’Isola dei Famosi) e, di nuovo, scrittrice (l’ultimo romanzo + Il primo dolore, edito da La nave di Teseo). E ora anche. La 33enne, come racconta via Facebook, ha dato il benvenuto al suo primo figlio, un maschio. Il fidanzato e neo papà è Matteo Trevisani, scrittore anche lui. «Figlio mio, sei venuto al mondo per dimostrare che si può fare a meno dei puntini sulle i e pure delle i», scrive via social, «Perché ti chiami Cosmo, la i non c’è e abbiamo imbruttito già un ...