Mary Falconieri | l’ex concorrente del Grande Fratello sui manifesti del partito di Marine

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) L’exdelsi è ritrovata suideldi estrema destra francese Rassemblement National, la cui presidente èLe Pen. Sulla locandina per le elezioni municipali 2020, rilanciata tra gli altri da Le Figaro, compaiono tre persone: al centro il candidato sindaco a Forbach (Nord-Est della Francia), Lucien Terragnolo; a destra il suo direttore di campagna Philip Derleder e a sinistra una ragazza definita come “non identificata” che è stata scelta da una banca dati di immagini generiche. I primi a far notare la figura estranea sono stati gli avversari del candidato sindaco sull’account Twitter “Les Patriotes de Forbach”. Dopo alcuni giorni, i quotidiani francesi hanno associato la donna con la modella italiana., che ha partecipato a Miss Italia nel 2011 e alla quattordicesima edizione ...

