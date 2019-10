Manovra | Moscovici | “Lettera diversa da quella inviata a governo precedente | c’è clima

Fonte : fanpage

(Di martedì 22 ottobre 2019)spiega la lettera della Ue all’Italia sullae cerca di allontanare le voci di una crisi. "Penso che gli italiani non saranno affatto sorpresi dalla lettera - ha detto il commissario - non è certo un segreto e si sviluppa in undi trasparenza. Ho avuto l'occasione di incontrare Roberto Gualtieri a più riprese, i nostri servizi si parlano costantemente".

TgLa7 : #Manovra: Moscovici, clima disteso,Italia risponderà serenamente; con Italia non c'è nessuna crisi di bilancio - MediasetTgcom24 : Moscovici: 'Non chiederemo all'Italia una nuova Manovra' #pierremoscovici - Fontana3Lorenzo : Moscovici rassicura il governo amico, del resto questa è una manovra scritta a quattro mani con Bruxelles, come pot… -