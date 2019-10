Manovra | lettera Ue all' Italia | non rispetta riduzione debito | chiarimenti entro domani

Manovra - lettera Ue : “Rischio di deviazione significativa - dateci più informazioni su saldo strutturale e spesa entro domani” : La Commissione Ue chiede all’Italia entro domani “ulteriori informazioni sulla precisa composizione dei cambiamenti del saldo strutturale e gli sviluppi della spesa previsti nella Manovra”, necessarie per “stabilire se c’è un rischio di deviazione significativa dagli aggiustamenti richiesti” nel 2019 e 2020. A scriverlo, nella lettera inviata al governo e pubblicata martedì mattina sul sito della Commissione, sono ...

Manovra 2020 - la lettera dell’Ue all’Italia : «Non rispetta i patti sulla riduzione del debito» : Il piano presentato dal governo italiano a Bruxelles «Non rispetta il target di riduzione del debito per il 2020», scrive la Commissione europea

LETTERA/ Un "bottegaio" : a causa della Manovra dovrò licenziare un dipendente : Con i pagamenti pos, che secondo la manovra del governo sono un mezzo per combattere l'evasione, ci guadagnano solo le banche. Gli esercenti ci rimettono

Manovra 2020 : in arrivo lettera Ue - probabile richiesta di chiarimenti su evasione fiscale : Negli ultimi anni, quello della Manovra finanziaria, non è mai stato un passaggio facile. Da Bruxelles starebbe per arrivare una lettera in cui saranno chiesti dei chiarimenti all'attuale governo italiano su quelle che saranno le direzioni che si andranno ad intraprendere. Un destino che, a quanto pare, accomunerebbe anche altri paesi, tra cui la Spagna. Tuttavia, dall'esecutivo si sarebbero già levate voci rispetto al fatto che l'epistola ...

Manovra - Cdm alle 21. Conte vede Di Maio e i partiti. In arrivo lettera Ue : Prima un incontro fuori programma con Luigi Di Maio, poi i bilaterali con i singoli partiti di maggioranza: Franceschini e Antonio Misiani per il Pd, Teresa Bellanova e Luigi Marattin per Iv, Roberto...

Manovra - nulla di fatto all'incontro Conte-Di Maio : si muove la Ue - lettera in arrivo a Roma : Altissima tensione sulla Manovra. Sotto ai riflettori i contrasti tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte: i due, per cercare una sintesi, si sono anche incontrati in un faccia a faccia che, secondo quanto si è appreso, non è servito a nulla. Summit inutile, zero passi in avanti: stallo totale a Palazzo