Manovra | domani presidio sindacati al Mef | ‘valorizzare lavoratori agenzie fiscali’

Manovra - lettera dell'Ue : "Chiarimenti entro domani". Conte : "Non siamo preoccupati" : L'attesa lettera della Commissione Europea, destinata al Ministro Gualtieri, è arrivata come previsto. L'Ue ha chiesto chiarimenti all'Italia, che dovranno arrivare entro domani "per consentire alla Commissione di tenerli in considerazione prima di dare l’opinione formale sulla Manovra". La richiesta di chiarimenti è arrivata dopo l'analisi effettuata sul Documento programmatico di Bilancio perché da questo si evince che la Manovra "non ...

Manovra nel caos : scontro tra M5S e Pd su taglio cuneo e Quota 100.? Tre miliardi in più di coperture. Cdm slitta a domani : A un passo dal traguardo, tutto rischia di saltare. Uno scontro durissimo tra Pd e M5s, con Iv pronta a metterci il carico, fa tornare in bilico la «quasi intesa» sulla legge di bilancio...

Manovra : non ci sarà Cdm oggi - domani alle 21 : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – Il Cdm chiamato ad approvare la Manovra e il dl fiscale non si terrà questa sera, come da attese, ma è previsto domani per le ore 21.L'articolo Manovra: non ci sarà Cdm oggi, domani alle 21 sembra essere il primo su CalcioWeb.