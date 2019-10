Manovra 2020 | nuovo accordo di Governo | slitta tetto contante | bonus befana nel 2021

Fonte : leggioggi

(Di martedì 22 ottobre 2019) Il cantiere dallaè ancora aperto, le ultime novità saltano fuori da un vertice fiume della maggioranza di, che si è riunita nella serata di ieri (21 ottobre) a Palazzo Chigi, per cercare di scongiurare una crisi ancora prima che la nuova Legge di bilancio veda la luce, e trovare unsui punti chiave dell’impianto. Un vertice durato oltre due ore, che ha dato i suoi frutti, a una settimana dal via libera “salvo intese”, alla. Così arriva la nuova intesa sul decreto fiscale. Anche se ancora non è tutto risolto, ci sono infatti alcuni punti in sospeso, che potrebbero portare ad altre accese discussioni: stretta alla Flat tax sulle partite Iva in primis. Due in sostanza le principali novità emerse dal vertice di maggioranza: il carcere per i grandi evasori, che entra nel decreto fiscale, e l’obbligo al Pos ealche ...

