Manchester City-Atalanta | le formazioni ufficiali | Gomez-Ilicic in attacco

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019) Si gioca la terza giornata della fase a gironi di Champions League, la competizione entra sempre più nel vivo, sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della competizione. In campo l’sul difficilissimo campo del, gli inglese sono nettamente favoriti, la squadra di Gasperini non ha nulla da perdere e può giocare in modo spensierato. L’chiude la classifica del girone dopo le due sconfitte nelle prime giornate contro Dinamo Zagabria e Shakhtar, per provare a rientrare in corsa per la qualificazione la squadra di Gasperini dovrà provare a conquistare bottino pieno, impresa sicuramente non facile. Ecco ledi, le: Ederson; Walker, Rodri, Fernandinho, Mendy; Foden, Gundogan, De Bruyne; Sterling, Aguero, Mahrez: ...

SpheraSports : La casa del Manchester City ?? - SkyBetIT : ???? #ManCityAtalanta sembra impossibile per la Dea ?????? Basterà la rabbia ?? per il pari in #LazioAtalanta? Anali… - edicolasportiva : Youth League, Manchester City-Atalanta 1-3: Traore cala il tris -