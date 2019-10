Manchester City-Atalanta 5-1 | la squadra di Gasperini dura 35 minuti poi Sterling sale in

Manchester City-Atalanta - gli highlights del match – VIDEO : Manchester City-Atalanta, gli highlights del match – VIDEO highlights Manchester City Atalanta| E’ terminato il match tra Manchester City e Atalanta, match valevole per la Champions League. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Manchester City-Atalanta L'articolo Manchester City-Atalanta, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

VIDEO Manchester City-Atalanta 5-1 - Highlights - gol e sintesi : cinquina dei Citizens - nulla da fare per i bergamaschi : Termina 5-1 la sfida di Champions League 2019-2020 di calcio tra il Manchester City e l’Atalanta. Gli uomini di Gasperini, passati in vantaggio con Malinovskiy su rigore, sono stati poi puniti dai campioni d’Inghilterra, a segno con Sterling (tripletta) e Aguero (doppietta). Un successo che affossa ulteriormente gli orobici nella classifica del girone e lancia ulteriormente i Citizens. Di seguito gli Highlights: VIDEO Manchester ...

LIVE Manchester City-Atalanta 5-1 - Champions League in DIRETTA : goleada Citizen con la tripletta di Sterling! Foden lascia i suoi in 10 uomini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84′ Ancora pioggia di fischi da parte del pubblico verso l’arbitro per l’espulsione del giovane gioiellino. 82′ ESPULSO Foden! Manchester CITY IN 10 uomini! Peccato di gioventù per il classe 2000 per il secondo giallo tirando per la maglia De Roon. 82′ Intanto, la Juventus ha ribaltato la gara contro la Lokomotiv Mosca: doppietta di Paulo Dybala, che si prende una ...

LIVE Manchester City-Atalanta 4-1 - Champions League in DIRETTA : Sterling cala il poker con la doppietta personale! Notte fonda per la Dea : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64′ 4-1 Manchester CITY! Notte fonda PER LA DEA! Ancora Sterling! 63′ Ammonito De Bruyne per un colpo al volto di Freuler. 62′ ILICIC! PROVA A RIFARSI! Grande azione di Castagne che serve Malinovksyi, tra i migliori in campo, che innesca Iliicic, che prova due finte e conclude di destro: centrale. 60′ Ora si fa davvero difficile per la Dea a poco più di mezz’ora ...

Manchester City-Atalanta all’intervallo - inizio super per la squadra di Gasperini poi Aguero la ribalta [VIDEO] : Si sta giocando la terza giornata valida per la fase a gironi di Champions League, in campo l’Atalanta che sta vivendo un vero e proprio sogno solo per la presenza della squadra nerazzurro contro un club del calibro del Manchester City. inizio veramente importante per la squadra di Gasperini che passa in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Malinovskyi, poi sale in cattedra il Kun Aguero che ribalta il risultato, il ...

LIVE Manchester City-Atalanta 2-1 - Champions League in DIRETTA : match apertissimo all’Etihad Stadium! Si riparte con il secondo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54′ È rientrato El Kun: non dovrebbe avere problemi a continuare. 53′ Resta giù Aguero per un fallo di Gosens: si riscalda Gabriel Jesus. 51′ Male Ilicic quest’oggi: ancora una palla per lo sloveno, che sbaglia l’aggancio, poi tira con il destro nonostante la discesa di Castagne. 49′ MAHREZ!!! CHE PALLA DI EDERSON DI OLTRE 70 METRI! L’algerino non ...

LIVE Manchester City-Atalanta 2-1 - Champions League in DIRETTA : doppietta in pochi minuti di Aguero! Rigore perfetto dell’argentino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42′ A terra Fernandinho dopo uno scontro aereo dopo un corner: non dovrebbe avere problemi. 41′ Ecco il primo cambio, forzato, per il City: fuori Rodri, che ha qualche problema fisico, dentro John Stones. 39′ Doccia fredda per la Dea, che dopo il contropiede ottenuto, ne subisce uno letale: Aguero realizza il 10° gioco stagionale, il 40° per il City. 38′ 2-1 Aguero! ...

LIVE Manchester City-Atalanta 0-1 - Champions League in DIRETTA : rigore di Malinovckyi che sblocca la gara! Dea in vantaggio dopo aver sofferto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32′ City in difficoltà: serie di falli di Mahrez e Rodri. 31′ Spingono i tifosi bergamaschi giunti sino a Manchester! 30′ Atalanta in vantaggio nel momento più difficile ma adesso ci sarà da soffrire! 29′ rigore perfetto del giocatore ucraino: la Dea ne ha approfittato dopo il contropiede di Malinovskyi per Ilicic, atterrato, con qualche dubbio, da ...

LIVE Manchester City-Atalanta 0-0 - Champions League in DIRETTA : ottimo inizio della Dea all’Etihad Stadium! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21′ STERLING! Palla dentro! Cross basso rinviato da Castagne. 20′ ILICIC! SINISTRO! Palla sul palo di Ederson. 18′ Il City sta prendendo campo: la squadra di Gasperini non deve schiacciarsi troppo. 16′ Foden a terra! Entra in area il gioiello classe 2000 e cade: l’arbitro lascia correre. 15′ Ritmi equilibrati in questi primi 15 minuti di gioco:match ...

LIVE Pagelle Manchester City-Atalanta 0-0 - Champions League in DIRETTA : Ilicic non controlla da ottima posizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Clicca qui per seguire la cronaca LIVE della partita. Pagelle Manchester City-Atalanta 0-0: ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6: Paura iniziale per il pressing alto contro di lui, ma non gli arrivano ancora pericoli particolari. Toloi 6.5 : Come i compagni di reparto non sfigura al momento tenendo la linea di difesa molto alta. Djimsiti 6.5 : Utilizza la marcatura a zona al centro della difesa a ...