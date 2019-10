Mamma stressata in gravidanza? Più facile che nasca una femmina

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019) Se laè fisicamentein, è più probabile l’arrivo di una. Non si tratta di un convinzione popolare ma del risultato di una ricerca, realizzata dalla Columbia University (Usa) e pubblicata su ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (Pnas), secondo la quale il fenomeno si spiega con il fatto che gli embrioni maschi sono più sensibili allo stress ambientale. Gli embrioni, dunque, sarebbero più resistenti. Un risultato emerso dallo studio su un piccolo gruppo di donne incinte, 187, tra i 18 ai 45 anni. Il 17% soffriva di stress psicologico (ansia e depressione in particolare) e il 16% di stress fisico, con ipertensione o apporto calorico giornaliero molto elevato. La maggioranza, il 67%, si sentiva rilassato. Tutte le donne sono state visitate durante i 9 mesi, hanno riempito un questionario con 27 indicatori e sono state ...

