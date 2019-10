Maltempo | un morto nell’Alessandrino Frane e crolli in Liguria LIVE

Maltempo - morto un tassista travolto da un torrente nell’Alessandrino : La vittima era partita da Genova. Ritrovati i due anziani scomparsi a Mornese. Un uomo è stato tratto in salvo nel torrente Orba. Scuole chiuse, traffico in difficoltà

Maltempo - finisce fuori strada per l’asfalto bagnato : morto un pensionato nel torinese : Un pensionato ottantenne è finito fuori strada a causa dell'asfalto bagnato questa mattina in provincia di Torino. L'uomo ha perso il controllo della sua auto che è uscita dalla carreggiata, ribaltandosi. Inutili i soccorsi: all'arrivo del personale del 118 la vittima era già deceduta. Nell'auto viaggiava anche la moglie che è stata trasferita all'ospedale di Ivrea.Continua a leggere

Furia Maltempo in Italia - un morto e 2 dispersi : la situazione : Un taxista è morto la scorsa notte in Piemonte a causa del maltempo. Il corpo dell’uomo è stato trovato questa mattina nei pressi di Arquata Scrivia. Lo si apprende da fonti dei soccorritori. Il taxista era partito nella serata di ieri da Genova per portare un cliente a Serravalle. Quest’ultimo era stato ritrovato nella notte aggrappato a un albero. Altre due persone risultano disperse nell’alto Monferrato, in provincia di Alessandria. Si ...

Maltempo - morto un tassista travolto da un torrente nell'Alessandrino - si cercano due persone : È stato ritrovato morto un tassista disperso da ieri sera nell’Alessandrino, colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di Maltempo. Lo rendono noto fonti dei soccorritori.Il corpo dell’uomo, che era partito da Genova per condurre un cliente nella zona di Serravalle, è stato trovato a Capriata, località Villa Carolina. La vettura è stata travolta dall’acqua di un rio che ha esondato. Era ...

Maltempo Piemonte : incidenti sulle strade - un morto : Tragico incidente questa mattina nel Torinese, a Strambino: sulla SP81 un pensionato ha perso il controllo della propria auto ed è finito nei prati ribaltandosi. L’81enne è morto sul colpo. Ferita la moglie 76enne trasportata all’ospedale di Ivrea. A causare l’incidente potrebbe essere stato l’asfalto reso viscido dalle piogge delle ultime ore. Diversi massi di grosse dimensioni hanno invaso la carreggiata della SP100 che ...

Maltempo - morto un tassista travolto da un torrente nell’Alessandrino. C’è un disperso : La vittima è genovese. Ritrovato uno dei due anziani scomparsi a Mornese. Un uomo è stato tratto in salvo nel torrente Orba. Scuole chiuse, traffico in difficoltà

Maltempo ad Alessandria - morto un tassista. Due dispersi. Liguria - crolla una chiesa. A Milano la situazione migliora : Una vittima e due dispersi, strade interrotte, frane e allagamenti e almeno 130 sfollati: è il bilancio dell’ondata di Maltempo che ha flagellato il Piemonte anche nella notte, causando ingenti danni