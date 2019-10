Maltempo | trovato senza vita il tassista disperso ad Alessandria Si cercano ancora due

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) È statomorto ilda lunedì sera a causa dela Capriata, in provincia di, in località Villa Carolina. A dare la notizia sono stati gli uomini del soccorso che lo hanno cercato per ore per tutto l’Alessandrino: ilera partito da Genova per portare a Serravalle un cliente, un rappresentante inglese che per lavoro si doveva recare in un golf club. Poi però il taxi ha fatto perdere le sue tracce. Allertati i soccorsi, il cliente è statopoco dopo nella notte aggrappato a un albero, e qualche ora dopo i soccorritori sono riusciti ad individuare anche il corpodel. Proseguono, invece,sosta le ricerche di due anziani dispersi a Mornese, sempre nell’Alessandrino: un uomo di 61 anni e uno di 84 anni, uno dei quali sarebbe uscito a bordo di un mezzo agricolo. All’indomani delle forti ...

