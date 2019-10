Maltempo | tre dispersi nell' Alessandrino e 130 sfollati Riattivati treni Genova-Milano e

Maltempo - frane e treni bloccati. Nell’Alessandrino decine di sfollati e 3 dispersi : Il Maltempo ieri ha flagellato il Nordovest: frane e sfollati. Nell'Alessandrino ci sono tre dispersi. Si teme per la piena del fiume Bormida e le scuole oggi rimarranno chiuse. Vicino a Genova, a Rossiglione, un intero quartiere è rimasto isolato, mentre è crollato un ponte a Capriata.Continua a leggere

Maltempo - disagi al Nord : frane e treni bloccati. Nell’Alessandrino decine di sfollati e 3 dispersi : Il Maltempo ieri ha flagellato il Nordovest: frane e sfollati. Nell'Alessandrino ci sono tre dispersi. Si teme per la piena del fiume Bormida e le scuole oggi rimarranno chiuse. Vicino a Genova, a Rossiglione, un intero quartiere è rimasto isolato, mentre è crollato un ponte a Capriata.Continua a leggere

Maltempo - ancora disagi al Nord : treni fermi - frane e sfollati. LIVE : Dopo i disagi di ieri, la situazione è peggiorata in serata tra il Piemonte e la Liguria. Scuole chiuse nell'Alessandrino. Inagibili alcune linee ferroviarie tra Genova, Milano e Torino. Vicino a Genova un quartiere è rimasto isolato

Maltempo : autobus sostitutivi dei treni tra Genova e Milano : Sono tutti tornati in stazione i treni coinvolti nell’emergenza Maltempo tra Liguria e Piemonte. Lo si apprende da Ferrovie, secondo cui solo un convoglio sta ancora tornando verso Torino. I tratti interessati riguardano: Genova-Torino, Genova-Milano e Genova-Ovada (e non Vada come scritto in precedenza). Ferrovie ha attivato autobus sostitutivi tra Milano e Genova per riportare a casa i passeggeri rimasti bloccati in stazione dal ...

Maltempo - disagi nell’Oltrepo’ Pavese : scuole chiuse a Voghera : Maltempo e disagi nel Nord Ovest interessato in queste ore da violente piogge che stanno causando diversi danni. L’Oltrepo’ Pavese l’area della provincia di Pavia più colpita, in seguito alle abbondanti piogge di ieri e oggi. La situazione piu’ critica si registra nel comune di Rivanazzano (Pavia), dove sono stati numerosi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco che anche adesso sono al lavoro. Un violento ...

Maltempo - disastrosa alluvione al confine tra Piemonte - Liguria e Lombardia : centinaia di evacuati - caos treni [FOTO LIVE] : Violenti temporali auto-rigeneranti stanno colpendo da ore il basso Piemonte, le zone interne della Liguria e la Lombardia sud/occidentale: piogge torrenziali e insistenti stanno provocando gravi disagi in molte località, soprattutto in provincia di Alessandria dove la situazione è critica. Tra Piemonte, Liguria e Lombardia i parziali pluviometrici della giornata di Lunedì 21 Ottobre sono davvero esagerati: nelle ultime 24 ore sono caduti ...

Maltempo - a Genova treni bloccati per Milano e Torino. Frane e sfollati nell'Alessandrino : Fiumi esondati, scuole chiuse, Frane con sfollati, allagamenti e linee ferroviarie interrotte: il Maltempo ha flagellato oggi il Nordovest. E dopo un'alba difficile in Lombardia, la situazione...

Maltempo - a Genova treni bloccati. Frane e sfollati nell'Alessandrino : Fiumi esondati, scuole chiuse, Frane con sfollati, allagamenti e linee ferroviarie interrotte: il Maltempo ha flagellato oggi il Nordovest. E dopo un'alba difficile in Lombardia, la situazione...

Maltempo - ancora allerta sul Nord-Ovest<br>Treni bloccati e pericolo frane : Aggiornamento ore 20:30 - Liguria, Piemonte e Lombardia continuano a essere in balìa del Maltempo. Nell'Alessandrino e nell'Ovadese gli allagamenti hanno coinvolto anche la sede ferroviaria costringendo i treni a fermarsi o tornare indietro. Ferrovie dello Stato ha spiegato che per ora non sono previste riattivazioni della linea ferroviaria, né per stasera né per domani mattina è prevista la ripresa dei servizi ferroviari tra ...

Forte Maltempo in Lombardia e a Milano - disagi e ritardi sui treni : La perturbazione atlantica in azione sulle regioni settentrionali sta determinando diversi disagi e criticità, come da previsione. Oltre alla Liguria, è la Lombardia la regione più colpita, con...

Maltempo - previsto un peggioramento a Milano : Seveso e Lambro sotto stretta osservazione : Resta attivo a Milano il Centro operativo comunale (Coc) per il peggioramento della perturbazione di passaggio su Prealpi e pianura nord occidentale. Lo rende noto il Comune di Milano, sottolineando che sono previsti intensi temporali e forte vento a partire dalle 14 in intensificazione in serata e soprattutto nella notte con accumuli di acqua tra i 60 e 90 mm/12h. L’allerta resta attiva fino al tardo pomeriggio di domani, lunedì 21 ...

Allerta Meteo - altre 48 ore di Maltempo estremo al Nord/Ovest : alto rischio alluvioni [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Configurazione barica pesante per il NordOvest italiano ove sarà incessante un treno di nuclei perturbati nelle prossime 48 ore, con grave rischio di smottamenti, frane, allagamenti o anche alluvioni associato. Lo avevamo annunciato nei giorni trascorsi che questo tipo di saccatura, oblunga, tagliente, con asse sulla Penisola iberica, ma con ascendente depressionario insistente verso il NordOvest italiano avrebbe ...

Maltempo Liguria : crolla guado - disagi per 40 persone. Ritardi dei treni : Il Maltempo che sta colpendo la Liguria con piogge incessanti ha causato il crollo di un guado in cemento sul torrente Secca a Serra Riccò. La struttura in cemento era l’unica strada carrabile. L’episodio ha messo in difficoltà circa 40 persone che ora possono muoversi solo a piedi. “Si tratta di un guado autorizzato che in caso di allerta veniva chiuso al transito. Le famiglie sono comunque raggiungibili dai soccorritori in ...

Maltempo : ripresa la circolazione dei treni sulle linea Genova-La Spezia : E’ ripresa alle 16.15 la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-La Spezia, sospesa dalle 14.45 tra Santa Margherita Ligure e Chiavari per la caduta di rami e di una tettoia di lamiera sui binari dall’esterno della ferrovia. Alle 17.10 è tornato operativo anche il binario tra Cogoleto e Genova Voltri sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia, inibito alla circolazione da questa mattina per l’allagamento della sede ferroviaria ...