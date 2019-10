Maltempo Liguria | riattivate le linee ferroviarie Genova-Milano e Genova-Torino

Maltempo - disastrosa alluvione al confine tra Piemonte - Liguria e Lombardia : centinaia di evacuati - caos treni [FOTO LIVE] : Violenti temporali auto-rigeneranti stanno colpendo da ore il basso Piemonte, le zone interne della Liguria e la Lombardia sud/occidentale: piogge torrenziali e insistenti stanno provocando gravi disagi in molte località, soprattutto in provincia di Alessandria dove la situazione è critica. Tra Piemonte, Liguria e Lombardia i parziali pluviometrici della giornata di Lunedì 21 Ottobre sono davvero esagerati: nelle ultime 24 ore sono caduti ...

Maltempo Liguria - nel Genovese preoccupa lo Stura : rischio esondazione : Allerta in Liguria dove il Maltempo sta causando danni e disagi. Attentamente monitorata la situazione a Rossiglione, nell’entroterra di Genova. Al momento, si apprende comunque dai vigili del fuoco, il torrente Stura non è esondato, ma si teme possa accadere nella notte. Il quadro nel piccolo comune, comunque, al momento resta quello di un paio di condomini evacuati in via precauzionale, con in totale una ventina di famiglie sfollate (e ...

Maltempo : temporale incastrato tra Liguria - Piemonte e Lombardia - ancora nubifragi : Maltempo - Situazione che sta precipitando sul nord-ovest, alle prese con la forte perturbazione atlantica discussa nei giorni scorsi e purtroppo giunta a destinazione. L'area tra Liguria, Piemonte e...

Maltempo - situazione drammatica tra Liguria e Piemonte : fiumi esondati e famiglie evacuate. Stop alle linee Genova-Milano e Genova-Torino fino a domani [FOTO LIVE] : situazione drammatica nel Nord-Ovest dove il Maltempo sta causando danni e disagi ovunque. In 24 ore sono caduti 253mm di pioggia a Gavi (Alessandria), al confine tra il Piemonte e la Liguria, come rivela il pluviometro della stazione meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). In molte altre località dell’Alessandrino sono stati registrati valori di pioggia cumulata superiori o molto prossimi ai 200mm nelle ultime 24 ...

Maltempo Liguria - a Genova piogge intense : allagamenti nella A10 e sottopassi chiusi : Permangono le piogge che da giorni stanno devastando la Liguria dove, a causa del Maltempo, da diversi giorni si sono verificati danni e disagi soprattutto a Genova e nell’Imperiese. Ancora piogge intense su Genova e in particolare sul ponente città dove da un’ora circa il proseguire delle precipitazioni ha provocato diverse criticità. A partire dalle autostrade, si segnalano allagamenti sul tratto di A10 che va dal casello di ...

Il Maltempo spaventa il Nord/Ovest - nuova pesante Allerta Meteo della Protezione Civile : forti piogge su Liguria - Piemonte e Lombardia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Persistono gli effetti della profonda saccatura che da giorni sta determinando un flusso di correnti caldo-umide meridionali sul Paese. Pertanto continueranno intense precipitazioni sul nostro settore Nord-occidentale, con fenomeni che localmente risulteranno di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Maltempo Liguria : cercatore di funghi trovato morto vicino a Genova : trovato senza vita il corpo del cercatore di funghi scomparso ieri pomeriggio a Fontanigorda, nell’entroterra di Genova. E’ stato localizzato in un bosco dietro la locanda al Valico, in zona “Lago du Bettin”, vicino al passo del Fregarolo. Per il recupero della salma, oltre ai vigili del fuoco di Chiavari, sta intervenendo il soccorso alpino. Sul posto anche i carabinieri e il 118. L'articolo Maltempo Liguria: cercatore ...

Maltempo - nord flagellato : Milano allagata. Allerta rossa e scuole chiuse in Liguria : Il Maltempo s'è abbattuto sul nord. Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso...

Maltempo - allerta rossa in Liguria. Nubifragio a Milano : La violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta sul nord dell'Italia in queste ultime ore sta già provocando ingenti danni e disagi tra la Liguria e la Lombardia. La protezione civile ha dichiarato allerta rossa tra la provincia di Genova e quella di Savona.Il bollettino diffuso all'alba di oggi dall'ARPAL parla chiaro: Una potente struttura temporalesca organizzata sta spazzando la Liguria. Nella notte ha interessato dapprima l'imperiese ...

Maltempo Liguria : nuova struttura temporalesca dalla Francia : Gli specialisti dell’Arpal stanno monitorando strettamente una nuova struttura temporalesca che attualmente si trova sulla Francia, perché, stante un flusso umido da sud ovest, potrebbe portare ancora temporali anche intensi sul Ponente Ligure. Nel frattempo, sull’entroterra di Imperia ha ripreso debolmente a piovere. La situazione “combinata alla saturazione del terreno e al livello dei torrenti, che in Valbormida (nel ...