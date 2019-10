Maltempo Liguria | frana travolge casa a Campo Ligure | salvate 6 persone

Maltempo - un morto nell’Alessandrino. Frane e crolli in Liguria. LIVE : Dopo i disagi di ieri, la situazione è peggiorata in serata tra il Piemonte, che ha annunciato il suo governatore chiederà lo stato di emergenza, e la Liguria. Scuole chiuse nell'Alessandrino. Vicino a Genova un quartiere è rimasto isolato

Maltempo - disastrosa alluvione tra Piemonte e Liguria : scirocco e caldo anomalo - mix letale per il Nord/Ovest. Tutte le FOTO e i DATI pluviometrici : E’ stato un mix letale tra le correnti di scirocco e il caldo anomalo che sta interessando l’Italia e l’Europa (ieri Grosseto ha raggiunto i +28°C battendo il suo precedente record storico della terza decade di Ottobre) a provocare la disastrosa alluvione che ha messo in ginocchio il Nord/Ovest: tra basso Piemonte e Liguria centrale la situazione è drammatica. Il bilancio è terribile con due morti, entrambi ...

Maltempo : 900 interventi dei vigili del fuoco per frane e smottamenti - statali chiuse tra Liguria e Piemonte : Novecento gli interventi dei vigili del fuoco a causa del Maltempo: 226 nelle province di Milano, 220 Alessandria, 110 Pavia, 110 Lodi, 110 Genova. “Smottamento su SS659, isolati Crodo, Premia, Formazza, Baceno (Verbano Cusio Ossola). frane a Campo Ligure (Genova), crollata una chiesa”: lo scrivono i pompieri su Twitter. Permangono chiusure stradali in Liguria e Piemonte a causa della forte ondata di Maltempo che ha colpito le due ...

Maltempo in Liguria - comuni isolati in valle Stura e valle Orba : Il Maltempo ha messo in ginocchio alcune aree della Liguria, con forti disagi nell’entroterra genovese, soprattutto nei comuni della valle Stura e della valle Orba, alcuni dei quali come Campo Ligure, Masone e Rossiglione, sono rimasti isolati a causa di un’alluvione. A Genova invece si lavora per tornare alla normalità, con Rfi che ha fatto sapere di aver riattivato la circolazione dei treni sulle linee Genova-Milano e Genova-Torino ...

Maltempo - emergenza trasporti in Liguria : ripristinata la circolazione dei treni sulle linee Genova-Milano e Genova-Torino : Situazione ancora critica nell'alessandrino e al confine tra Liguria e Piemonte. Frana a Rossiglione, un ferito, trenta evacuati. Allerta per lo Stura. A Brugnato un fulmine abbatte la croce del campanile

Maltempo Liguria : riattivate le linee ferroviarie Genova-Milano e Genova-Torino : Riattivata dalle 6 la circolazione sulle linee Genova–Milano e Genova–Torino, interessate dal forte Maltempo: lo rende noto Rfi, precisando che sulla Genova-Milano i treni viaggiano a velocità ridotta tra Arquata e Cassano, ed è prevista la cancellazione di alcuni treni a lunga percorrenza. Sulla Genova-Torino i treni viaggiano a velocità ridotta tra Novi Ligure e Arquata. E’ prevista una riduzione dell’offerta, con la ...

Maltempo - disastrosa alluvione al confine tra Piemonte - Liguria e Lombardia : centinaia di evacuati - caos treni [FOTO LIVE] : Violenti temporali auto-rigeneranti stanno colpendo da ore il basso Piemonte, le zone interne della Liguria e la Lombardia sud/occidentale: piogge torrenziali e insistenti stanno provocando gravi disagi in molte località, soprattutto in provincia di Alessandria dove la situazione è critica. Tra Piemonte, Liguria e Lombardia i parziali pluviometrici della giornata di Lunedì 21 Ottobre sono davvero esagerati: nelle ultime 24 ore sono caduti ...