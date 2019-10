Maltempo | Liguria | 84 le persone sfollate | “”un boato e poi la fuga “

Maltempo Liguria : ancora chiusa per frana la statale 456 a Campo Ligure : Si lavora ancora sulle strade tra Liguria e Piemonte tra la Valle Stura e il basso alessandrino, i punti più colpiti dai nubifragi della scorsa notte che hanno causato frane e allagamenti con conseguenti interruzioni della viabilità. Sul fronte della Liguria resta chiusa in entrambe le direzioni, la statale 456 a Campo Ligure a causa di una frana. Dagli aggiornamenti di Anas invece è stata riaperta sul fronte piemontese, in orario diurno, la ...

Maltempo Liguria : Toti firma la richiesta dello stato di emergenza : Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha firmato questo pomeriggio, al ritorno dal sopralluogo nelle zone della Valle Stura, colpite dal Maltempo di ieri, la richiesta dello stato di emergenza da inviare al Governo. “Si tratta di un primo passaggio tecnico, ma molto importante nei confronti del governo – ha spiegato Toti – che, informalmente, è già stata accolto oggi da Borrelli durante la sua visita nei territori ...

Maltempo : lavori sulle statali in Liguria per il ripristino viabilità : Prosegue senza sosta l’attività delle squadre Anas impegnate da ieri negli interventi che si sono resi necessari per la forte ondata di Maltempo che ha colpito duramente la Regione Liguria. Lo riporta Anas specificando che in particolare, è ancora chiusa al traffico la statale 456 del Turchino interessata dal crollo di una chiesa travolta da una frana a Campo Ligure (Genova) all’altezza del km 86,600. Le squadre e i tecnici Anas, in ...

Maltempo Liguria : domani 23 Ottobre scuole chiuse a Rossiglione e Campo Ligure : Resteranno chiuse anche domani le scuole a Rossiglione e Campo Ligure, i due paesi dell’entroterra di Genova più colpiti dall’ondata di Maltempo degli ultimi giorni. Lo hanno annunciato su Facebook le due amministrazioni comunali. “Considerate le gravi problematiche alla viabilità e l’impossibilità di garantire il servizio scuolabus in una fase di intensa attività di mezzi speciali sul territorio comunale – ha ...

Maltempo tra Liguria e Piemonte - case invase dal fango e sfollati a Rossiglione. FOTO : fango dappertutto nel paese di Rossiglione, in provincia di Genova e sul confine con il Piemonte. Una persona intrappolata in casa è stata estratta dai volontari dei Vigili del Fuoco che sono a lavoro da questa notte. Strada statale bloccata

Maltempo - Borrelli : “Pronti a concedere lo stato emergenza alla Liguria” : “Siamo pronti ad accogliere lo stato di emergenza che la Regione Liguria sta per inoltrare. Il nostro suggerimento è comunque quello di intervenire con le opere di somma urgenza per la rimessa in sicurezza del territorio e il suo ripristino immediato, prima dell’arrivo di ulteriori precipitazioni. Al momento non abbiamo visto grandi frane, ma smottamenti su cui si sta già lavorando”. Lo ha detto il capo del Dipartimento ...

Maltempo e danni tra Piemonte e Liguria : un temporale stazionario ha impattato con gli Appennini : Le strutture temporalesche della notte scorsa in Valle Stura hanno provocato danni tra Liguria e Piemonte a causa di stazionamento e posizione: secondo Arpal, un primo temporale ha interessato per un paio d’ore il ponente di Genova, ed è stato seguito da un secondo temporale, organizzato e stazionario, che ha impattato con gli Appennini nella zona del Turchino e si è fermato per circa 10 ore in Valle Stura. Il vento da nord ha sospinto ...

Maltempo - danni e case isolate tra Liguria e Piemonte : “Una bomba d’acqua ha scatenato un putiferio” : A causa delle frane provocate dalle piogge torrenziali nell’Appennino ligure-Piemontese c’è un gruppo di case rimasto isolato in località Capanne di Marcarolo nel comune di Bosio (Alessandria), mentre 3 abitazioni sono isolate nel Comune di Rossiglione (Genova) a causa di un guado del torrente Gargassa diventato impraticabile: il dato è emerso nella sede del Comune a Campo Ligure (Genova), durante un incontro tra il Capo Dipartimento ...

Maltempo - alluvione tra Piemonte e Liguria : situazione drammatica per le frane - chiuse 2 statali e 17 provinciali [DETTAGLI] : L’ondata di Maltempo di ieri ha causato esondazioni e frane anche nell’entroterra di Genova, in particolare a Campo Ligure e Rossiglione, dove nelle ultime 24 ore sono caduti rispettivamente 502 e 384 millimetri di pioggia, quasi la metà di quella che normalmente cade in un anno. Nei due paesi della Valle Stura gli sfollati sono oltre 50. A Rossiglione nella serata di ieri i vigili del fuoco hanno evacuato 48 persone da due condomini ...

Maltempo Liguria : frana travolge casa a Campo Ligure - salvate 6 persone : Intervento dei vigili del fuoco la notte scorsa a Campo Ligure, nell’entroterra di Genova: i pompieri hanno tratto in salvo 6 persone, la cui casa è stata investita da una frana causata dalle forti piogge che hanno colpito la Valle Stura. Per accedere all’abitazione e trarre in salvo la famiglia è stato necessario sfondare il portone d’ingresso. Nella casa erano presenti 2 coniugi 2 due figli piccoli, la nonna e un’altra ...

Maltempo - un morto nell’Alessandrino. Frane e crolli in Liguria. LIVE : Dopo i disagi di ieri, la situazione è peggiorata in serata tra il Piemonte, che ha annunciato il suo governatore chiederà lo stato di emergenza, e la Liguria. Scuole chiuse nell'Alessandrino. Vicino a Genova un quartiere è rimasto isolato

Maltempo Liguria : la Città metropolitana di Genova apre l’unità di crisi : In considerazione delle avverse condizioni meteo che hanno colpito l’entroterra di Genova, la direzione Territorio e Mobilità della Città metropolitana stamani a Palazzo Doria Spinola ha aperto un’unità di crisi. Di tratta di una decisione presa anche in vista della nuova perturbazione che dovrebbe interessare la Liguria da domani sera. L'articolo Maltempo Liguria: la Città metropolitana di Genova apre l’unità di crisi sembra ...

Maltempo - disastrosa alluvione tra Piemonte e Liguria : scirocco e caldo anomalo - mix letale per il Nord/Ovest. Tutte le FOTO e i DATI pluviometrici : E’ stato un mix letale tra le correnti di scirocco e il caldo anomalo che sta interessando l’Italia e l’Europa (ieri Grosseto ha raggiunto i +28°C battendo il suo precedente record storico della terza decade di Ottobre) a provocare la disastrosa alluvione che ha messo in ginocchio il Nord/Ovest: tra basso Piemonte e Liguria centrale la situazione è drammatica. Il bilancio è terribile con due morti, entrambi ...

Maltempo : 900 interventi dei vigili del fuoco per frane e smottamenti - statali chiuse tra Liguria e Piemonte : Novecento gli interventi dei vigili del fuoco a causa del Maltempo: 226 nelle province di Milano, 220 Alessandria, 110 Pavia, 110 Lodi, 110 Genova. “Smottamento su SS659, isolati Crodo, Premia, Formazza, Baceno (Verbano Cusio Ossola). frane a Campo Ligure (Genova), crollata una chiesa”: lo scrivono i pompieri su Twitter. Permangono chiusure stradali in Liguria e Piemonte a causa della forte ondata di Maltempo che ha colpito le due ...