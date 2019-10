Maltempo | lavori sulle statali in Liguria per il ripristino viabilità

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019) Prosegue senza sosta l’attività delle squadre Anas impegnate da ieri negli interventi che si sono resi necessari per la forte ondata diche ha colpito duramente la Regione. Lo riporta Anas specificando che in particolare, è ancora chiusa al traffico la statale 456 del Turchino interessata dal crollo di una chiesa travolta da una frana a Campo Ligure (Genova) all’altezza del km 86,600. Le squadre e i tecnici Anas, in collaborazione con la Regione, gli enti locali, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la protezione civile, hanno rimosso il materiale per consentire il transito ai mezzi di emergenza e soccorso. Le operazioni di disgaggio, cioè di messa in sicurezza, e di pulizia della pendice sono in corso da questa mattina e sono condotte da quattro rocciatori incaricati da Anas con la supervisione del geologo del Comune. La statale, precisa ...

raffaellapaita : #maltempo In #Liguria sono stati finanziati , con @matteorenzi, interventi di messa in sicurezza di alcuni fiumi. I… - coledoni : RT @raffaellapaita: #maltempo In #Liguria sono stati finanziati , con @matteorenzi, interventi di messa in sicurezza di alcuni fiumi. I lav… - MariaCr91296123 : RT @matteorenzi: Il maltempo sta facendo danni. Una proposta bipartisan: si rimetta in piedi l’Unita contro il dissesto idrogeologico. A #G… -