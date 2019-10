Maltempo Genova | crolla chiesa a Campo Ligure | investita da frana

Maltempo - tre dispersi nell'Alessandrino e 130 sfollati. Riattivati treni Genova-Milano e Genova-Torino : Tre persone risultano disperse nell'Alessandrino, colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di Maltempo. Lo riferiscono fonti dei soccorritori. Si tratta di due anziani a Mornese, Comune di...

Maltempo Liguria : riattivate le linee ferroviarie Genova-Milano e Genova-Torino : Riattivata dalle 6 la circolazione sulle linee Genova–Milano e Genova–Torino, interessate dal forte Maltempo: lo rende noto Rfi, precisando che sulla Genova-Milano i treni viaggiano a velocità ridotta tra Arquata e Cassano, ed è prevista la cancellazione di alcuni treni a lunga percorrenza. Sulla Genova-Torino i treni viaggiano a velocità ridotta tra Novi Ligure e Arquata. E’ prevista una riduzione dell’offerta, con la ...

Maltempo : autobus sostitutivi dei treni tra Genova e Milano : Sono tutti tornati in stazione i treni coinvolti nell’emergenza Maltempo tra Liguria e Piemonte. Lo si apprende da Ferrovie, secondo cui solo un convoglio sta ancora tornando verso Torino. I tratti interessati riguardano: Genova-Torino, Genova-Milano e Genova-Ovada (e non Vada come scritto in precedenza). Ferrovie ha attivato autobus sostitutivi tra Milano e Genova per riportare a casa i passeggeri rimasti bloccati in stazione dal ...

Maltempo - a Genova treni bloccati per Milano e Torino. Frane e sfollati nell'Alessandrino : Fiumi esondati, scuole chiuse, Frane con sfollati, allagamenti e linee ferroviarie interrotte: il Maltempo ha flagellato oggi il Nordovest. E dopo un'alba difficile in Lombardia, la situazione...

Maltempo - a Genova treni bloccati. Frane e sfollati nell'Alessandrino : Fiumi esondati, scuole chiuse, Frane con sfollati, allagamenti e linee ferroviarie interrotte: il Maltempo ha flagellato oggi il Nordovest. E dopo un'alba difficile in Lombardia, la situazione...

Maltempo - situazione drammatica tra Liguria e Piemonte : fiumi esondati e famiglie evacuate. Stop alle linee Genova-Milano e Genova-Torino fino a domani [FOTO LIVE] : situazione drammatica nel Nord-Ovest dove il Maltempo sta causando danni e disagi ovunque. In 24 ore sono caduti 253mm di pioggia a Gavi (Alessandria), al confine tra il Piemonte e la Liguria, come rivela il pluviometro della stazione meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). In molte altre località dell’Alessandrino sono stati registrati valori di pioggia cumulata superiori o molto prossimi ai 200mm nelle ultime 24 ...

Maltempo : tra Genova - Milano e Torino meteo da "allerta" : Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Genova-Torino e Genova-Milano. La protezione civile conferma l'allerta meteo: è...

Maltempo - ferma la linea ferroviaria Genova-Milano e Genova-Torino : Sospesa la circolazione per allagamenti nell’Alessandrino e nell’Ovadese. Persistono i temporali, anche di forte intensità, su tutto il Nordovest

Maltempo Genova - frana a Rossiglione e allagamenti. Il Comune : “Restate a casa” : A causa di una frana un edificio a Rossiglione, nell'entroterra di Genova, dove la situazione Maltempo è critica, è stato evacuato facendo sfollare i trenta residenti. La frana è caduta da un pendio a monte del palazzo e ha invaso una strada secondaria, colpendo alcune auto in sosta. Il Comune invita i cittadini a restare in casa e a non mettersi in movimento per nessuna ragione.Continua a leggere

Maltempo Liguria - a Genova piogge intense : allagamenti nella A10 e sottopassi chiusi : Permangono le piogge che da giorni stanno devastando la Liguria dove, a causa del Maltempo, da diversi giorni si sono verificati danni e disagi soprattutto a Genova e nell’Imperiese. Ancora piogge intense su Genova e in particolare sul ponente città dove da un’ora circa il proseguire delle precipitazioni ha provocato diverse criticità. A partire dalle autostrade, si segnalano allagamenti sul tratto di A10 che va dal casello di ...

Maltempo : violento temporale sul ponente di Genova - allagamenti diffusi : Un violento temporale ha interessato per oltre un’ora il ponente di Genova, causando allagamenti diffusi. A registrare i maggiori disagi, i quartieri di Pegli e di Sestri ponente. I principali corsi d’acqua che insistono sull’area non hanno registrato finora innalzamenti significativi ma, vista l’intensità e la persistenza delle precipitazioni, sono possibili criticità localizzate per l’esondazione di piccoli rivi. ...

Maltempo Genova : frane e sfollati - domani niente scuole chiuse : Il sindaco di Genova Marco Bucci ha fornito aggiornamenti sulla situazione Maltempo in occasione di una conferenza stampa: il primo cittadino ha riferito che sulla frana sulla strada che va a San Carlo di Cese “ci sono i rocciatori, stanno già lavorando, ci sono i new jersey pronti sul posto per un senso unico alternato e se ce la facciamo c’è la possibilità di aprire entro stasera, ma dipenderà molto da quanto piove“. Oltre la ...

Maltempo Liguria : cercatore di funghi trovato morto vicino a Genova : trovato senza vita il corpo del cercatore di funghi scomparso ieri pomeriggio a Fontanigorda, nell’entroterra di Genova. E’ stato localizzato in un bosco dietro la locanda al Valico, in zona “Lago du Bettin”, vicino al passo del Fregarolo. Per il recupero della salma, oltre ai vigili del fuoco di Chiavari, sta intervenendo il soccorso alpino. Sul posto anche i carabinieri e il 118. L'articolo Maltempo Liguria: cercatore ...

METEO GENOVA E SAVONA : ALLERTA ROSSA/ Maltempo - temporali e tempesta di fulmini : ALLERTA METEO ROSSA oggi a GENOVA e SAVONA: Maltempo con temporali di fulmini e acqua, allagamenti e frane, ecco la situazione.