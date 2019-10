Maltempo | frane e treni bloccati Nell’Alessandrino decine di sfollati e 3 dispersi

Maltempo - disagi al Nord : frane e treni bloccati. Nell’Alessandrino decine di sfollati e 3 dispersi : Il Maltempo ieri ha flagellato il Nordovest: frane e sfollati. Nell'Alessandrino ci sono tre dispersi. Si teme per la piena del fiume Bormida e le scuole oggi rimarranno chiuse. Vicino a Genova, a Rossiglione, un intero quartiere è rimasto isolato, mentre è crollato un ponte a Capriata.Continua a leggere

Maltempo - ancora disagi al Nord : frane e sfollati. LIVE : Dopo i disagi di ieri, la situazione è peggiorata in serata tra il Piemonte e la Liguria. Scuole chiuse nell'Alessandrino. Vicino a Genova un quartiere è rimasto isolato

Maltempo - ancora disagi al Nord : treni fermi - frane e sfollati. LIVE : Dopo i disagi di ieri, la situazione è peggiorata in serata tra il Piemonte e la Liguria. Scuole chiuse nell'Alessandrino. Inagibili alcune linee ferroviarie tra Genova, Milano e Torino. Vicino a Genova un quartiere è rimasto isolato

Notte di paura in Piemonte - violenta ondata di Maltempo nell’Alessandrino : frane - allagamenti e scuole chiuse : Notte di paura in Piemonte, in particolare in provincia di Alessandria, per una violenta ondata di maltempo che sta causando ingenti danni. Dopo aver superato i 9 metri, il livello del Bormida è ora in calo: il ponte che lo attraversa resterà chiuso fino a che non sarà possibile ispezionarlo. allagamenti e frane si sono registrati su strade ex statali e provinciali, in particolare a Ovada, tra Gavi e Francavilla Bosio, tra Novi e Pozzolo ...

Maltempo - pioggia e frane in Valbormida. Preoccupano i livelli del Bormida : Scuole e uffici pubblici chiusi ma anche gli uffici Asl a Savona, Alassio e Vado Ligure. Sciopero dei portuali a Savona e Vado

Maltempo - a Genova treni bloccati per Milano e Torino. Frane e sfollati nell'Alessandrino : Fiumi esondati, scuole chiuse, Frane con sfollati, allagamenti e linee ferroviarie interrotte: il Maltempo ha flagellato oggi il Nordovest. E dopo un'alba difficile in Lombardia, la situazione...

Maltempo - a Genova treni bloccati. Frane e sfollati nell'Alessandrino : Fiumi esondati, scuole chiuse, Frane con sfollati, allagamenti e linee ferroviarie interrotte: il Maltempo ha flagellato oggi il Nordovest. E dopo un'alba difficile in Lombardia, la situazione...

Maltempo - ancora allerta sul Nord-Ovest<br>Treni bloccati e pericolo frane : Aggiornamento ore 20:30 - Liguria, Piemonte e Lombardia continuano a essere in balìa del Maltempo. Nell'Alessandrino e nell'Ovadese gli allagamenti hanno coinvolto anche la sede ferroviaria costringendo i treni a fermarsi o tornare indietro. Ferrovie dello Stato ha spiegato che per ora non sono previste riattivazioni della linea ferroviaria, né per stasera né per domani mattina è prevista la ripresa dei servizi ferroviari tra ...

Maltempo Genova : frane e sfollati - domani niente scuole chiuse : Il sindaco di Genova Marco Bucci ha fornito aggiornamenti sulla situazione Maltempo in occasione di una conferenza stampa: il primo cittadino ha riferito che sulla frana sulla strada che va a San Carlo di Cese “ci sono i rocciatori, stanno già lavorando, ci sono i new jersey pronti sul posto per un senso unico alternato e se ce la facciamo c’è la possibilità di aprire entro stasera, ma dipenderà molto da quanto piove“. Oltre la ...

Allerta meteo rossa a Genova e Savona/ Maltempo - allagamenti e frane : scuole chiuse : Allerta meteo rossa oggi a Genova e Savona: Maltempo provoca allagamenti e frane, situazione in lieve miglioramento ma scuole restano chiuse.

Maltempo - pioggia e frane in Valbormida. Preoccupano i livelli del Bormida : Scuole e uffici pubblici chiusi ma anche gli uffici Asl a Savona, Alassio e Vado Ligure. Sciopero dei portuali a Savona e Vado

Maltempo Veneto : chiuse due strade nel bellunese per rischio frane : A causa delle forti piogge che stanno cadendo in queste ore nel bellunese sono state chiuse al traffico la Strada provinciale 2 della Valle del Mis e la Strada regionale 48 delle Dolomiti. In alcuni tratti ci sono movimenti di frane che impediscono il transito. Rischi di smottamenti vengono segnalati anche sulla Regionale 203 Agordina a La Muda e Listolade, ma al momento sono sotto controllo con mezzi operativi di Veneto strade. Le previsioni ...

Maltempo Piemonte : situazione critica sulle strade dell’Ovadese - piccole frane e allagamenti sulle provinciali : situazione critica sulle strade dell’Ovadese a causa del Maltempo delle ultime 24 ore. In particolare, secondo quanto riferito da Carla Marenzana, responsabile della Provincia per il settore Ovada-Novi, per la ‘185’, da Predosa, nella zona dello stabilimento Saiwa nel comune di Capriata d’Orba (senza problemi per la fabbrica) e alla periferia di Ovada per l’allagamento del sottopasso ferroviario. Stessa situazione ...

Maltempo Liguria - tanta pioggia - allagamenti - frane - forte vento e disagi : il punto della situazione [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo previsto sulla Liguria si è concentrato soprattutto sul ponente genovese, da Varazze verso i quartieri occidentali del capoluogo, nelle prime ore della mattina, con diversi disagi e allagamenti, ma nel complesso il territorio ha retto l’impatto della pioggia, nonostante la grande abbondanza delle precipitazioni. A Mele sono caduti 465mm d’acqua in 24 ore. Prima di questa notte a Mele erano caduti 903mm dall’inizio ...