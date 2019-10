Maltempo | disastrosa alluvione tra Piemonte e Liguria | scirocco e caldo anomalo | mix

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019) E’ stato un mix letale tra le correnti die ilche sta interessando l’Italia e l’Europa (ieri Grosseto ha raggiunto i +28°C battendo il suo precedente record storico della terza decade di Ottobre) a provocare lache ha messo in ginocchio il Nord/Ovest: tra bassocentrale la situazione è drammatica. Il bilancio è terribile con due morti, entrambi nell’alessandrino. La vittima è un tassista che era partito da Genova per portare un cliente nella zona di Serravalle, ma è stato trovato oggi a Capriata, in località Villa Carolina. E’ vivo il cliente, un rappresentante inglese che per lavoro si stava recando in un golf club. Un altro uomo è morto stamattina lungo la provinciale 81: la vittima, un pensionato di 81 anni di Vische (Torino), Germano Costa, ha perso il controllo della propria vettura a ...

