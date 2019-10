Maltempo | disagi al Nord | frane e treni bloccati Nell’Alessandrino decine di sfollati e

Maltempo - 3 dispersi nell'Alessandrino. Ancora disagi al Nord. LIVE : Dopo i disagi di ieri, la situazione è peggiorata in serata tra il Piemonte e la Liguria. Scuole chiuse nell'Alessandrino. Vicino a Genova un quartiere è rimasto isolato

Maltempo - ancora disagi al Nord : treni fermi - frane e sfollati. LIVE : Dopo i disagi di ieri, la situazione è peggiorata in serata tra il Piemonte e la Liguria. Scuole chiuse nell'Alessandrino. Inagibili alcune linee ferroviarie tra Genova, Milano e Torino. Vicino a Genova un quartiere è rimasto isolato

Maltempo - disagi nell’Oltrepo’ Pavese : scuole chiuse a Voghera : Maltempo e disagi nel Nord Ovest interessato in queste ore da violente piogge che stanno causando diversi danni. L’Oltrepo’ Pavese l’area della provincia di Pavia più colpita, in seguito alle abbondanti piogge di ieri e oggi. La situazione piu’ critica si registra nel comune di Rivanazzano (Pavia), dove sono stati numerosi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco che anche adesso sono al lavoro. Un violento ...

Forte Maltempo in Lombardia e a Milano - disagi e ritardi sui treni : La perturbazione atlantica in azione sulle regioni settentrionali sta determinando diversi disagi e criticità, come da previsione. Oltre alla Liguria, è la Lombardia la regione più colpita, con...

Maltempo Liguria : crolla guado - disagi per 40 persone. Ritardi dei treni : Il Maltempo che sta colpendo la Liguria con piogge incessanti ha causato il crollo di un guado in cemento sul torrente Secca a Serra Riccò. La struttura in cemento era l’unica strada carrabile. L’episodio ha messo in difficoltà circa 40 persone che ora possono muoversi solo a piedi. “Si tratta di un guado autorizzato che in caso di allerta veniva chiuso al transito. Le famiglie sono comunque raggiungibili dai soccorritori in ...

Maltempo Genova - disagi alle ferrovie : “Colpa di Autostrade” : L’allagamento dei binari tra Genova Voltri e Cogoleto, che ha provocato ieri pesanti danni alla circolazione ferroviaria tra Genova e Savona, sarebbe colpa della carenza di manutenzione in un’area di proprietà di Autostrade per l’Italia. E’ quanto afferma il sottosegretario genovese ai Trasporti, Roberto Traversi, che informa di aver chiesto chiarimenti sui disagi di ieri a Rete ferroviaria italiana e che ne virgoletta la ...

Maltempo Liguria - tanta pioggia - allagamenti - frane - forte vento e disagi : il punto della situazione [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo previsto sulla Liguria si è concentrato soprattutto sul ponente genovese, da Varazze verso i quartieri occidentali del capoluogo, nelle prime ore della mattina, con diversi disagi e allagamenti, ma nel complesso il territorio ha retto l’impatto della pioggia, nonostante la grande abbondanza delle precipitazioni. A Mele sono caduti 465mm d’acqua in 24 ore. Prima di questa notte a Mele erano caduti 903mm dall’inizio ...

Maltempo - allerta arancione in Liguria : forti temporali - allagamenti e disagi in autostrada : I disagi maggiori si registrano nel genovese, traffico fortemente rallentato tra Voltri e Cogoleto. Attualmente il casello di Genova Pegli è chiuso in entrambe le direzioni. . Disposta la chiusura delle scuole in quasi tutti i comuni del Centro-Levante ligure. Numerosi gli interventi dei pompieri per allagamenti, alberi caduti, scantinati allagati.Continua a leggere

Maltempo Sicilia - acquazzoni nel Ragusano : disagi e allagamenti nelle strade : Violenti acquazzoni si sono abbattuti nel primo pomeriggio nel Ragusano sia a Modica che a Ragusa che hanno messo in tilt il traffico veicolare. Impegnate le squadre della Protezione Civile per venire incontro alle richieste di soccorso che stanno arrivando. Al lavoro i vigili del fuoco soprattutto a Modica, dove tutta la zona del polo commerciale è stata sommersa dall’acqua. L’intera area è risultata intransitabile per parecchie ...

Maltempo - bomba d’acqua su Napoli e nell’area Flegrei : allagamenti e disagi : Forte Maltempo in Campania dove le violente piogge stanno causando danni e allagamenti. Un fulmine sul campanile di una chiesa, scuole chiuse, chiusi parchi, blackout e allagamenti: sono alcune delle conseguenze del Maltempo in Campania nel tardo pomeriggio. La protezione civile regionale aveva emanato un avviso di allerta meteo per temporali, con criticita’ per rischio idrogeologico localizzato di tipo giallo, che vale fino alle 20 di ...

Maltempo - temporale a San Miniato : allagamenti e disagi : Pioggia e Maltempo in Toscana, dove un forte temporale si è abbattuto in tarda mattinata su San Miniato (Pisa) e ha provocato allagamenti e disagi. Sono in corso numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco che hanno già risposto a una quindicina di richieste di soccorso. Per lo più si tratta di liberare gli scantinati invasi dall’acqua. Gli interventi sono ancora in corso, ma non si segnalano particolari danni alle abitazioni, ...

Maltempo Toscana : allagamenti e disagi al traffico a Firenze : Un forte temporale si è abbattuto nelle scorse ore a Firenze: segnalati numerosi allagamenti, in particolare nei sottopassi di viale XI Agosto e via Jan Palach. Registrati disagi al traffico anche in via delle Bagnese, via di Careggi, viale Redi. L'articolo Maltempo Toscana: allagamenti e disagi al traffico a Firenze sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Campania : disagi per gli utenti della Circumvesuviana : Forti disagi a causa del Maltempo sulla Circumvesuviana: l’Eav, l’Ente Autonomo Volturno che gestisce le linee che collegano Napoli a diverse città della provincia, rende noto che, “causa problemi tecnici, la tratta Scisciano-Nola è momentaneamente sospesa, per cui i treni in partenza da Napoli terminano la corsa a Scisciano, mentre quelli in partenza da Baiano terminano la corsa a Nola“. Anche “la tratta ...