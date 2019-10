Maltempo | ancora disagi al Nord | frane e sfollati LIVE

Maltempo - ancora disagi al Nord : treni fermi - frane e sfollati. LIVE : Dopo i disagi di ieri, la situazione è peggiorata in serata tra il Piemonte e la Liguria. Scuole chiuse nell'Alessandrino. Inagibili alcune linee ferroviarie tra Genova, Milano e Torino. Vicino a Genova un quartiere è rimasto isolato

Maltempo : temporale incastrato tra Liguria - Piemonte e Lombardia - ancora nubifragi : Maltempo - Situazione che sta precipitando sul nord-ovest, alle prese con la forte perturbazione atlantica discussa nei giorni scorsi e purtroppo giunta a destinazione. L'area tra Liguria, Piemonte e...

Maltempo - ancora allerta sul Nord-Ovest<br>Treni bloccati e pericolo frane : Aggiornamento ore 20:30 - Liguria, Piemonte e Lombardia continuano a essere in balìa del Maltempo. Nell'Alessandrino e nell'Ovadese gli allagamenti hanno coinvolto anche la sede ferroviaria costringendo i treni a fermarsi o tornare indietro. Ferrovie dello Stato ha spiegato che per ora non sono previste riattivazioni della linea ferroviaria, né per stasera né per domani mattina è prevista la ripresa dei servizi ferroviari tra ...

Allerta Meteo Piemonte : ancora Maltempo - criticità arancione nel Nord della regione : Rimane l‘Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Nord del Piemonte per le ulteriori forti piogge previste, che determineranno – segnala la Protezione civile regionale – un ulteriore innalzamento dei corsi d’acqua e del livello del Lago Maggiore e d’Orta. Allerta gialla su alto vercellese e biellese. Sulle zone al confine con la Liguria, saranno possibili temporali molto forti nel tardo pomeriggio e in ...

Allerta Meteo Piemonte : ancora Maltempo - criticità arancione nel Nord della Regione : Rimane l‘Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Nord del Piemonte per le ulteriori forti piogge previste, che determineranno – segnala la Protezione civile regionale – un ulteriore innalzamento dei corsi d’acqua e del livello del Lago Maggiore e d’Orta. Allerta gialla su alto vercellese e biellese. Sulle zone al confine con la Liguria, saranno possibili temporali molto forti nel tardo pomeriggio e in ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare : ancora forte Maltempo nei prossimi giorni : Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e prossimi giorni: di seguito il bollettino aggiornato. Oggi al Nord cielo velato su Emilia-Romagna e pianura lombardo-veneta. Nuvoloso su Trentino-Alto Adige e settore alpino e prealpino di Veneto e Friuli-Venezia Giulia con qualche debole pioggia. Condizioni di maltempo su Piemonte, Liguria e rilievi della Lombardia con piogge, da deboli a moderate ma diffuse e insistenti. ...

Maltempo Liguria : cessata l’allerta sul Ponente Ligure - Levante ancora in allerta gialla : cessata l’allerta sul Ponente Ligure. E’ quanto si apprende da Regione Liguria. Prosegue invece l’allerta arancione fino alle 18 sui bacini piccoli e medi di b e d (gialla per bacini grandi). Il Levante rimane in allerta gialla fino alle 20 per bacini piccoli e medi (cessata allerta per i grandi). L'articolo Maltempo Liguria: cessata l’allerta sul Ponente Ligure, Levante ancora in allerta gialla sembra essere il primo su Meteo Web.

Le Previsioni Meteo per la Toscana : ancora Maltempo - poi torna il sereno : Le Previsioni Meteo per la Toscana fino a sabato 12 ottobre, fornite dal Lamma. Domani inizialmente poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata, in particolare sulle zone di nord-ovest. Possibilità di piogge e rovesci dal pomeriggio, inizialmente sulle province di Massa-Carrara e Lucca, in serata anche su quelle di Pistoia, Prato e nord della provincia di Firenze e Pisa. Venti: inizialmente di scirocco deboli con ...

Allerta Meteo Sicilia : ancora Maltempo - criticità arancione nel Messinese : Continua l’ondata di maltempo che sta interessando il Sud Italia e che ha causato danni e disagi in Calabria e in Sicilia. Molte le scuole chiuse in diversi comuni Siciliani. Le piogge hanno causato danni e disagi soprattutto nelle province di Vibo e di Palermo. L’ondata fredda in Sicilia prosegue anche per la giornata di domani, come spiega un’Allerta Meteo emessa dalla Protezione Civile regionale. Si prevede criticità ...

Allerta Meteo Weekend - ancora Maltempo sull’Italia : forti temporali al Sud tra Sabato sera e Domenica [MAPPE] : Il maltempo che ha colpito l’Italia nelle scorse ore non si esaurirà nel Weekend, anzi: una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà le Regioni tirreniche sin dalle prime ore di Sabato 5 Ottobre, con piogge su Toscana e Sardegna, per poi concentrarsi al Sud. Già nel pomeriggio/sera, infatti, si formeranno forti temporali nel basso Tirreno, con interessamento prevalente della Calabria occidentale (ma anche della Sicilia ...

Maltempo Campania : ancora criticità nell’area flegrea per la pioggia : Le forti precipitazioni che nel pomeriggio hanno interessato l’area flegrea hanno creato numerose situazioni di disagio, soprattutto in periferia. Nella zona collinare di Cigliano ha collassato ancora una volta la strada di accesso. Alcune auto sono rimaste imbottigliate nel fango e nelle voragini che si sono formate. Residenti in trappoli ed impossibilitati a rientrare nelle proprie residenze. La strada e’ interessata da qualche ...

Maltempo Palermo - acque torbide : rubinetti ancora a secco : rubinetti a secco in 7 Comuni del Palermitano e all’aeroporto Falcone Borsellino: ciò a causa del blocco sia dell’impianto di potabilizzazione Cicala, che dell’adduttore Jato. La decisione è stata adottata dall’Amap, il gestore del servizio idrico integrato in 35 Comuni della città metropolitana di Palermo, per il protrarsi delle condizioni di elevata torbidità delle acque, prelevate dall’invaso ...

Meteo Settembre - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : ancora Maltempo e fresco la prossima settimana - da metà mese torna l’anticiclone : Con il mese di Settembre è iniziato anche l’autunno Meteorologico e il maltempo si è fatto sentire subito sull’Italia, con l’estate che sembra già un lontano ricordo. Già da ieri, 5 Settembre, un forte maltempo sta colpendo il Nord. Violenti temporali e piogge intense hanno determinato allagamenti in Piemonte, in Liguria sono caduti 16.000 fulmini e tanta pioggia, in Toscana, una forte grandinata ha interessato Firenze mentre su Isola d’Elba e ...

Previsioni Meteo : ancora piogge al Sud e forte Maltempo al Nord [MAPPE e DETTAGLI] : Contesto circolatorio che vede oramai semi-onde secondarie del flusso subpolare prediligere, nei loro affondi, l’area mediterranea. Naturalmente ci saranno delle fasi più stabili e con ampio soleggiamento, configurantesi come fasi inter-frontali o talora inter-cicloniche, ma il trend mediamente instabile proseguirà per diversi giorni ancora sul bacino centrale del Mediterraneo e su diverse regioni italiane, anche con fasi perturbate. La ...