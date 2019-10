Maltempo | alluvione tra Piemonte e Liguria | situazione drammatica per le frane | chiuse 2

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019) L’ondata didi ieri ha causato esondazioni eanche nell’entroterra di Genova, in particolare a Campo Ligure e Rossiglione, dove nelle ultime 24 ore sono caduti rispettivamente 502 e 384 millimetri di pioggia, quasi la metà di quella che normalmente cade in un anno. Nei due paesi della Valle Stura gli sfollati sono oltre 50. A Rossiglione nella serata di ieri i vigili del fuoco hanno evacuato 48 persone da due condomini di via Airenta, minacciati da una grossa frana. La maggior parte delle 21 famiglie sfollate ha trascorso la notte da parenti e amici, gli altri in una palestra messa a disposizione dell’amministrazione comunale. Nella giornata di oggi dovrebbero essere tutti accompagnati nelle proprie abitazioni per recuperare gli effetti personali ma non potranno rientrare definitivamente a casa fino a quando non sarà messo in sicurezza il versante ...

