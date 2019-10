Maltempo ad Alessandria | morto un tassista Due dispersi Liguria | crolla una chiesa A

Maltempo - trovato senza vita il tassista disperso ad Alessandria. Si cercano ancora due anziani : È stato trovato morto il tassista disperso da lunedì sera a causa del Maltempo a Capriata, in provincia di Alessandria, in località Villa Carolina. A dare la notizia sono stati gli uomini del soccorso che lo hanno cercato per ore per tutto l’Alessandrino: il tassista era partito da Genova per portare a Serravalle un cliente, un rappresentante inglese che per lavoro si doveva recare in un golf club. Poi però il taxi ha fatto perdere le sue ...

Maltempo - alluvione in provincia di Alessandria : un morto e due dispersi. Crolla una chiesa in Liguria : Disastro Maltempo in provincia di Alessandria dove tre persone risultano disperse. Si tratterebbe di due anziani e di un tassista. Almeno 130 sono gli sfollati, diverse le strade interrotte, frane e allagamenti (foto da Twitter). Diverse strade ex statali e provinciali sono state chiuse, in particol

Maltempo Piemonte : domani scuole chiuse ad Alessandria - ansia per la piena del Bormida : scuole di ogni ordine e grado chiuse domani anche ad Alessandria, che si aggiunge a una serie di comuni della provincia, colpita dal forte Maltempo che è proseguito anche nella tarda serata. Lo ha disposto il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Ad Alessandria c’è apprensione per la piena del fiume Bormida, attesa nella nottata, con valori vicini al livello di pericolo, anche se non dovrebbe esservi rischio per le persone: gia’ ...

Maltempo Piemonte : stato di allerta per piogge e livello dei fiumi nella provincia di Alessandria : stato di allerta in provincia di Alessandria dove la pioggia, che sta cadendo da diverse ore, costringe al monitoraggio continuo di fiumi e corsi d’acqua della pianura alessandrina, Alto Monferrato, Valle Bormida, Valle Lemme Valle Stura e Valle Orba e anche nella Val Curone, in Val Borbera, compresa la Valle Scrivia. Chiusi i guadi a Marcarolo e Gavi e massima attenzione nell’Ovadese per i torrenti Stura e Orba. Anche Tanaro e ...