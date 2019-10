Maltempo | 3 dispersi nell'Alessandrino Ancora disagi al Nord DIRETTA

Maltempo - 3 dispersi nell'Alessandrino : 8.00 Tre persone risultano disperse nell'Alessandrino , colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di Maltempo . Lo riferiscono fonti dei soccorritori. Si tratta di due anziani a Mornese, Comune di circa 700 abitanti nell'alto Monferrato, e di un tassista nella zona di Arquata. Partito ieri sera da Genova, per condurre un rappresentante inglese in un golf club di Serravalle, sarebbe stato travolto dall'acqua dei numerosi rii esondati nella ...

Maltempo in India - si capovolge battello turistico : 12 morti e 25 dispersi : Un battello turistico si e’ capovolto oggi nel sud dell’ India causando la morte di 12 persone, mentre altre 25 risultano disperse: la sciagura e’ avvenuta a causa del Maltempo lungo un fiume in piena nell’Andra Pradesh. Il ministro dell’Interno dello Stato, M. Sucharita, ha reso noto che sull’imbarcazione c’erano 61 persone, 11 membri dell’equipaggio e 50 passeggeri, tutti di nazionalita’ ...

Maltempo Giappone - massima allerta per le alluvioni : due vittime per le piogge torrenziali - dispersi e evacuazioni : Continua il Maltempo nel Giappone Occidentale dove le piogge torrenziali sono proseguite per tutta la giornata di ieri, causando una seconda vittima e un disperso, migliaia le persone evacuate e diversi fiumi esondati. Le precipitazioni sono state definite “senza precedenti“ per quell’area del Giappone già tendenti a questa tipologia di fenomeni atmosferici. Un autista la cui auto è stata trascinata dalle acque ha perso la vita ...