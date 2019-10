Maleficent Signora del male | recensione del nuovo film Disney con Angelina Jolie

Angelina Jolie contro Michelle Pfeiffer in Maleficent : Signora Del Male : Il secondo film ambientato nel XIV Secolo che segue la storia raccontata nel successo mondiale di Maleficent (2014). La prima pellicola incassò settecentocinquanta milioni di dollari in tutto il mondo, più di quindici milioni solo in Italia. Un riconoscimento non solo di pubblico, viste le candidatura a Premio Oscar nella categoria Miglior costume e le due candidature a Critics Choice Award per il Miglior trucco e Miglior costume. In questo ...

Maleficent : signora del male riesce a peggiorare quanto fatto con il primo film : https://www.youtube.com/watch?v=G3VMtpK8jjo Una voce lo dice ad inizio film: malefica è di nuovo considerata da tutti cattiva. Chi aveva visto il primo film sa che alla fine c’era stata una totale redenzione per il villain di La bella addormentata nel bosco che in questa saga è eletta a protagonista, era diventata buona e considerata buona da tutti. Ora non più. E ce lo dice una voce fuori campo. Con il minimo dell’inventiva tutto è stato ...

Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer a Roma per presentare “Maleficent 2 : Signora del Male” : Angelina Jolie e’ arrivata ieri a Roma per presentare l’anteprima europea del suo nuovo film “Maleficent 2: Signora del Male”, insieme alla sua co-protagonista Michelle Pfeiffer. Le due splendide attrici hanno sfilato sul red carpet dell’Auditorium della Conciliazione, circondate dall’affetto dei tantissimi fan accorsi per la straordinaria occasione. Oltre a presentare il film, evento speciale di pre-apertura di Alice nella citta’, sezione ...

A Roma l' nteprima europea di "Maleficent : Signora del male" - : Fonte foto: La PresseA Roma l' anteprima europea di "Maleficent: Signora del male"S 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Sul red carpet ci sono Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer

Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer a Roma per Maleficent – Signora del Male - sequel dal messaggio ambientalista (foto) : Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer a Roma presentano Maleficent - Signora del Male, sequel del film che rivisita la celebre cattiva Disney de La Bella Addormentata Nel Bosco. Nel nuovo capitolo, la principessa Aurora (Elle Fanning, assente all'anteprima stampa) è cresciuta e si prepara a sposare il principe Filippo (Harris Dickinson). La regina Ingrith di Ulstead (la Pfeiffer), però, progetta di servirsi del matrimonio per dividere per sempre il ...